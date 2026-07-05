Cutzamala tiene su mejor nivel en 10 años; prevén que esté casi lleno en octubre

Por segundo año consecutivo, el Sistema Cutzamala llegará al tope en 2026, gracias a las lluvias y escurrimientos de la temporada, pronosticó la directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), Citlalli Peraza Camacho.

En entrevista con Excélsior, dio a conocer que, para el próximo 31 de octubre, fecha en que culminan las precipitaciones en la región, se espera un almacenamiento cercano a 98%, muy similar al de 2025, cuando alcanzó 97.4%.

Fotos: Especial.

Sistema Cutzamala registra su mejor almacenamiento en una década

Explicó que, para evitar riesgos a la población de las comunidades aledañas, no se permite que las presas lleguen al 100%, y se van regulando con el envío de más agua al Valle de México.

La ingeniera Citlalli Peraza Camacho destacó que el Sistema Cutzamala registra en estos momentos su mejor almacenamiento de los últimos 10 años, para un día como hoy, al contar con 545.921 millones de metros cúbicos disponibles, equivalente al 69.78% de llenado.

Indicó que actualmente la Presa Valle de Bravo cuenta con 77.46% de almacenamiento, la Presa Villa Victoria 75.98% y la Presa El Bosque 59.56%.

Citlalli Peraza, directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM). Foto: Especial.

Han recuperado más de 20 millones de metros cúbicos de agua

La titular del OCAVM reveló que desde el pasado 4 de junio, que es cuando inició la recuperación del Sistema Cutzamala por la Temporada de Lluvias 2026, se han sumado 20.33 millones de metros cúbicos de agua.

Agregó que debido a lo anterior, se continúa bombeando un promedio de 15 mil litros por segundo a la Ciudad de México y al Estado de México, “que es una de las dotaciones más altas que se han dado en la historia”.

Analizarán el suministro de agua el 15 de julio

Comentó que hasta ahora no ha sido necesario incrementar el suministro de agua potable a la región por la celebración del Mundial de futbol.

La ingeniera Peraza Camacho adelantó que para el próximo 15 de julio se realizará un nuevo análisis para definir si se reduce el gasto o se mantiene, debido a que, por el momento, hay suficiente recurso hídrico.

*mcam