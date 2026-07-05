Tras casi 13 días, hallan a activista desaparecido; dejaron su cuerpo en Petatlán

Tras casi 13 días desaparecido, autoridades de Guerrero confirmaron ayer que encontraron el cuerpo del creador de contenido, ambientalista y periodista independiente Manuel Alejandro Moreno Serna, conocido como Alex Serna.

Familiares del joven lo reportaron como desaparecido desde el pasado 20 de junio en el municipio de Zihuatanejo; sin embargo, fue hasta el pasado viernes que el Servicio Médico Forense (Semefo) de esa ciudad informó que un cuerpo que mantenían bajo resguardo desde el 22 de junio pertenecía al activista.

Localizaron el cuerpo en Petatlán

De acuerdo con los informes, los restos fueron localizados entre las comunidades de Coyuquilla Norte y Arroyo Seco, en el municipio guerrerense de Petatlán.

El cuerpo fue encontrado dentro de un tambo de plástico color azul, cubierto con una bolsa negra en estado de descomposición sin ser identificado.

Luego de eso, familiares realizaron el proceso de identificación correspondiente, con el que se confirmó que los restos pertenecían a Alex Serna.

Alex Serna había denunciado amenazas y presuntos daños ambientales

El creador de contenido realizó durante los últimos meses diversas denuncias públicas sobre presuntas afectaciones ambientales y posibles actos de corrupción en la región de la Costa Grande.

En marzo, el comunicador denunció que había recibido amenazas a través de su cuenta de Facebook por parte de una cuenta identificada como Ánimo Ánimo, desde donde le enviaron mensajes relacionados con su trabajo.

La desaparición generó preocupación entre ciudadanos y colectivos de Zihuatanejo, quienes convocaban a movilizaciones el sábado para exigir su localización con vida.

Artículo 19 México exigió esclarecer el asesinato y destacó que cubría temas medioambientales.

*mcam