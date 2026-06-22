Vinculan a proceso a sujeto que asaltó un banco y se llevó más de 350 mil pesos

La Fiscalía de Morelos obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Jesús “N” por robo calificado en el municipio de Cuautla, delito por el que permanecerá en prisión preventiva.

Esto, luego de que, en audiencia, un agente del Ministerio Público (MP) especializado expuso que el pasado 15 de junio, Jesús “N” junto con otro hombre ingresaron a un banco localizado en la colonia Cuautlixco de Cuautla, en donde amenazaron con armas de fuego a los empleados, los despojaron de una fuerte suma de dinero y escaparon.

Tras valorar los datos de prueba expuestos, el juzgador resolvió su vinculación a proceso, la cual enfrentará en prisión preventiva y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Se llevaron más de 350 mil pesos

Sustrajeron aproximadamente 358 mil pesos en efectivo (incluyendo un depósito reciente) y decenas de pertenencias personales: celulares (entre ellos un iPhone), dinero en efectivo, documentos, mochilas y bolsas.

Posteriormente, los delincuentes huyeron a bordo de un Nissan Versa sin placas de circulación.

Ese día, tras el robo, gracias a una denuncia ciudadana se activó un protocolo de actuación y desplegó operativo interinstitucional con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Marina, Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos, los cuales rastrearon y persiguieron a Jesús “N” y a su acompañante.

Debido a ello, fue en la autopista México-Cuautla, a la altura del poblado de Ixcatepec, en Tepoztlán, donde los elementos detuvieron a Jesús “N”, quien quedó a disposición del MP especializado de la Fiscalía Regional Oriente, mientras su acompañante resultó lesionado presuntamente tras disparar contra los oficiales, por lo que está internado bajo vigilancia policiaca.