Timó a 400 personas con la construcción de casas; fraude es de más de $7 millones

Las promesas de una vivienda propia y la construcción de pozos profundos terminaron convertidas en denuncias para cientos de familias de Chiapas. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, más de 400 personas han denunciado desde 2023 a Humberto “N”, a quien señalan de haberse presentado como constructor y operar mediante una fundación denominada “Solo por Ayudar”.

La tarde del martes, desde Palenque, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que el señalado fue vinculado a proceso y se le impuso prisión preventiva justificada, con el argumento de evitar que pueda sustraerse de la acción de la justicia.

Según la Fiscalía, Humberto “N” ofrecía a sus víctimas la construcción de viviendas y pozos profundos.

Para acceder a estos proyectos, solicitaba cantidades de 50 mil, 100 mil y hasta 150 mil pesos.

El problema, de acuerdo con las denuncias, es que los trabajos no se realizaban.

Desde 2023 comenzaron a acumularse los señalamientos ante la Fiscalía de Distrito Selva. Con el paso del tiempo, el número de personas que aseguraron haber sido afectadas superó las 400.

El monto preliminar de lo denunciado ya rebasa los siete millones de pesos.

De las promesas a las denuncias

El caso comenzó a tomar otra dimensión conforme más personas acudieron ante las autoridades para denunciar.

La Fiscalía sostiene que el señalado utilizaba la fundación “Solo por Ayudar” para ofrecer los servicios por los que recibía los pagos.

Ahora, la investigación busca determinar el alcance total de las operaciones y establecer el monto definitivo del posible daño patrimonial.

Llaven Abarca exhortó a quienes consideren haber sido víctimas a acudir a la Fiscalía de Distrito para presentar su denuncia.

Detenido por fraude de viviendas. Detenido por fraude de viviendas

Humberto “N” permanece detenido

El Fiscal General informó que Humberto “N” se encuentra detenido y vinculado a proceso en el juzgado de Playas de Catazajá.

Además, instruyó a la Fiscalía de Distrito para realizar aseguramientos precautorios de los bienes que tenga el imputado, con el objetivo de garantizar una eventual reparación del daño.

La medida busca preservar bienes que pudieran estar relacionados con el acusado mientras continúa el proceso judicial.

El caso deja hasta ahora una cifra que dimensiona el impacto: más de 400 denuncias y más de siete millones de pesos presuntamente defraudados, de acuerdo con los datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado.

En Chiapas no hay impunidad y ante cualquier conducta delictiva, sobre todo cuando atente contra el patrimonio de las familias, se actuará con contundencia”, enfatizó Llaven Abarca.

La investigación continuará mientras las autoridades reciben nuevas denuncias y determinan la magnitud total del presunto fraude atribuido a Humberto “N” y a la operación de la fundación “Solo por Ayudar”.