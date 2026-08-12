Aumentan picaduras de mantarraya en playas mexicanas; estas son las zonas de alerta

La temporada vacacional vuelve a poner bajo la lupa uno de los tantos riesgos que pueden enfrentar quienes ingresan al mar, en este caso, las picaduras de mantarraya. Aunque estos animales no suelen atacar a las personas, pueden reaccionar cuando se sienten amenazados.

En los últimos meses se han documentado diversos casos en playas mexicanas, con especial atención en tres estados del país, derivado la gran mayoría a que la especie suele ser pisada de forma accidental debido a que esta permanece oculta bajo la arena.

¿Qué zonas del país están en alerta?

En Playas de Tijuana, Baja California, los reportes de picaduras han generado llamados a extremar precauciones; entre los casos recientes está uno documentado el 2 de abril de 2026, donde un pescador de 47 años resultó lesionado tras pisar una mantarraya frente al arco de Playas de Tijuana.

De acuerdo con el jefe de la División de Rescate Acuático de Bomberos Tijuana, durante esa misma semana se habían atendido tres incidentes similares, mientras que también se observó una mayor presencia de mantarrayas en la zona.

Posteriormente, autoridades de salvavidas reportaron que en lo que iba de 2026 ya se habían contabilizado cinco casos en Playas de Tijuana. Los incidentes se concentraban principalmente en zonas de poca profundidad, donde las mantarrayas suelen permanecer bajo la arena.

Otro de los casos más llamativos ocurrió durante Semana Santa en El Maviri, Ahome, Sinaloa. De acuerdo con reportes publicados el 4 de abril, en esa playa se registraron 16 picaduras de mantarraya en solamente dos días: siete durante el jueves y nueve el viernes. Además, fueron atendidas seis personas por contacto con aguamala.

La situación ocurrió en uno de los periodos de mayor concentración de turistas. De hecho, Ahome reportó posteriormente más de 210 mil visitantes durante Semana Santa de 2026, un incremento de entre 20 y 25 por ciento respecto al año anterior.

En esa misma temporada también se reportaron picaduras de mantarraya entre las principales atenciones médicas en playas de Eldorado, Sinaloa.

Por último, en el estado de Sonora se registran picos alarmantes de picaduras de mantarraya, especialmente durante la primavera y el verano. Las autoridades de salud locales reportan incidentes masivos en fines de semana de alta afluencia turística, acumulando más de 90 casos en pocos días en playas específicas como lo son Puerto Peñasco, Bahía de Kino (Hermosillo) y El Siáric (Etchojoa).

Lo anterior según especialistas debido a las altas temperaturas del agua que atraen a las crías a las orillas. La especie predominante en el litoral sonorense es la mantarraya redonda (Urobatis halleri), la cual se entierra en la arena a escasos metros de la orilla para buscar calor y camuflarse.

Durante 2026 se han reportado varios incidentes con mantarrayas en playas del Pacífico mexicano. Foto Ilustrativa/Cuartoscuro

¿Qué hacer ante una picadura de mantarraya?

Los especialistas recomiendan no intentar resolver la lesión con remedios caseros ni automedicarse y acudir a un puesto de socorro o servicio médico.

La Secretaría de Salud, por su parte, recomienda que ante lesiones provocadas por animales ponzoñosos se busque atención médica lo antes posible y se evite recurrir a sustancias o remedios caseros que puedan retrasar el tratamiento.

Recomendaciones generales: