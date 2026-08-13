¡Por un lugar de estacionamiento! Le corta la mano a su vecino con una katana

Un hombre cortó la mano de su vecino con una espada japonesa o katana, tras discutir por un espacio para estacionar su vehículo en la calle frente a su vivienda en Ciudad Juárez.

El agresor se encuentra detenido en una celda estatal sometido a proceso, luego que la noche del domingo pasado, en el fraccionamiento Parajes de Oriente, los dos vecinos discutieron por un espacio para estacionarse enfrente de sus domicilios.

Los datos proporcionados por la policía local indican que el ahora detenido, luego de la discusión sacó una espada japonesa tipo katana y atacó a su vecino, cortando de tajo la mano izquierda.

El hombre fue identificado como Yovani Said G. C., de 25 años, quien luego de cercenar la mano a su vecino, amenazó con la misma arma a otras personas que se encontraban presenciando el altercado.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Distrito Zona Norte quien deberá determinar la clasificación jurídica de los hechos y los cargos que correspondan.