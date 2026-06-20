Sheinbaum inaugura Bachillerato Nacional en Tijuana y anuncia 200 mil nuevos lugares

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 290 de Tijuana, Baja California, escuela que se integra al Bachillerato Nacional, como parte de la estrategia para crear 200 mil nuevos lugares de Educación Media Superior en todo el país.

“Entre 2025 y 2026 son 500 acciones, quiere decir: ampliar las secundarias para que en el turno vespertino tengan preparatorias; ampliar las actuales preparatorias para que haya más espacio para los jóvenes; y nuevas preparatorias. Y ahora este nuevo modelo que inicia este año, que es el Bachillerato Nacional ´Margarita Maza’, de todos estos modelos, que son parte del Bachillerato Nacional, son 200 mil lugares nuevos para jóvenes de preparatoria en todo el país”, destacó.

La jefa del Ejecutivo expresó que en Baja California hay posibilidades para las y los jóvenes a acceder a la Educación Superior, a través de un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC). En su discurso, la Mandataria federal resaltó que la educación es un derecho, no un privilegio”, por lo que parte de los objetivos de su Gobierno es construir más preparatorias que queden cerca de la casa.

Se informó que el CBTIS No. 290 dará educación a 540 estudiantes por turno. Tuvo una inversión de 66.5 millones de pesos: 49.2 millones de pesos en obra y 17.7 millones de pesos en equipamiento. Cuenta con dos edificios de tres niveles, 12 aulas, un laboratorio y cancha.

200 mil nuevos lugares

Como parte de la estrategia para expandir el acceso a la educación media superior en el país, Sheinbaum anunció la creación de 200 mil nuevos espacios para estudiantes de preparatoria a nivel nacional, una meta que se consolidará mediante la ejecución de 500 acciones de infraestructura y ampliación educativa entre 2025 y 2026.

Detalló la estrategia que permitirá abrir estas aulas: se habilitarán turnos vespertinos de preparatoria en secundarias existentes, se ampliarán los planteles actuales de educación media superior y se construirán nuevas escuelas.

El nuevo modelo educativo bajo el nombre de Bachillerato Nacional Margarita Maza, se suma a los esfuerzos educativos en el norte del país, como la operación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Baja California y los planteles de orientación tecnológica.