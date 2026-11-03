Ven en escuelas de NL retos para aplicar restricción de celulares a estudiantes

La restricción del uso de celulares en escuelas de Nuevo León abre nuevos desafíos para directivos y docentes: además de evitar que los dispositivos se conviertan en una distracción durante las clases y los recreos, los planteles deberán definir cómo resguardar los equipos, atender incumplimientos y mantener canales de comunicación con las familias.

La medida busca limitar el uso de teléfonos celulares en educación básica durante la jornada escolar, con excepciones para actividades pedagógicas, emergencias y necesidades particulares de salud o accesibilidad. Sin embargo, su aplicación plantea preguntas prácticas que deberán resolverse dentro de cada escuela.

Entre los principales retos están establecer reglas claras para los estudiantes que lleguen con un dispositivo, determinar quién será responsable de recibirlo y custodiarlo, y precisar cómo podrá recuperarse en caso de incumplimiento.

Escuelas de NL necesitan protocolos para resguardar

Mónica Castañeda, directora de primaria, consideró que la restricción requiere procedimientos específicos para evitar confusiones y atender las distintas situaciones que pueden presentarse en los planteles.

Pienso que para que realmente funcione, sí se necesitan reglas y procedimientos muy, muy claros. Uno de los principales retos creo que será definir qué sucede con los alumnos que llevan el celular, a lo mejor algunos por cuestiones de seguridad o porque sus padres necesitan comunicarse con ellos. Bien habrá que establecer qué hacer cuando el alumno incumpla la disposición, cómo se resguardará el dispositivo en caso de ser necesario”, explicó a ABC Noticias.

La directora señaló que las escuelas deberán definir qué hacer cuando un alumno incumpla la disposición y cómo evitar que los equipos sufran daños o se extravíen durante su resguardo.

La responsabilidad sobre los dispositivos se convierte así en uno de los puntos centrales para la aplicación de la regulación de celulares en las escuelas, pues los planteles necesitarán criterios uniformes para recibirlos, almacenarlos y devolverlos.

Restricción de celulares también plantea retos para docentes

Francisco Martínez, profesor de la Secundaria 10, advirtió que la aplicación de la medida debe considerar las diferencias de infraestructura y recursos entre los centros educativos.

Muchas de las escuelas no tienen ni siquiera los recursos para tener internet”, expresó.

La falta de conectividad puede complicar el desarrollo de actividades académicas que requieren herramientas digitales. Por ello, la prohibición del uso de celulares en clases también abre el debate sobre qué alternativas tendrán los docentes cuando necesiten recursos tecnológicos para sus actividades.

El desafío no se limita a evitar distracciones: también implica considerar las condiciones de cada plantel y garantizar que la restricción no obstaculice actividades pedagógicas que requieran herramientas digitales.

Comunicación entre estudiantes y familias, uno de los puntos sensibles

Desde el entorno familiar, la medida implica ajustar hábitos y establecer acuerdos para que los estudiantes cumplan con las disposiciones sin generar dificultades a madres y padres que necesitan mantenerse en contacto con ellos.

Castañeda señaló que algunos alumnos llevan teléfonos por razones de seguridad o porque sus familias requieren comunicarse durante el día. En estos casos, los planteles deberán establecer canales de comunicación escolar que permitan atender situaciones importantes sin depender del uso personal del celular.

La definición de estos mecanismos será relevante para que la restricción pueda aplicarse sin dejar desatendidas las necesidades de comunicación de las familias.

¿Cuándo podrán utilizarse celulares en las escuelas?

La regulación contempla que los dispositivos permanezcan sin utilizarse durante la jornada escolar, incluidos los recreos, con excepciones específicas para.

Actividades pedagógicas autorizadas por el plantel.

Emergencias que requieran el uso del dispositivo.

Necesidades de salud o accesibilidad de los estudiantes.

Estas excepciones hacen necesario que las escuelas establezcan criterios claros para determinar cuándo se permite el uso de un teléfono y cómo se autoriza.