Prevén lluvias intensas y vientos sostenidos por paso de 'Vance'
La depresión tropical Vance ocasionará lluvias intensas en BCS, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Durango, así como vientos sostenidos y alto oleaje en costas
El centro de la depresión tropical Vance se localiza aproximadamente a 355 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 380 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Mita, Nayarit, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Vance tiene vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el norte a 15 kilómetros por hora.
La depresión tropical ocasionará lluvias intensas en Baja California Sur (sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit, Jalisco (oeste) y Durango (este, oeste y sur); vientos sostenidos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Jalisco, y vientos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y olas de 1.5 a 2.5 metros en Baja California Sur (sur), Sinaloa, Nayarit y Colima.
Destacó que "las precipitaciones generadas por este sistema podrían originar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas de los estados mencionados".
Por otra parte, el SMN dio a conocer que se esperan lluvias muy fuertes en Zacatecas (oeste y sur); fuertes en Chihuahua (sur y sureste), Coahuila (oeste y suroeste) y Colima (costa), debido a canales de baja presión y el ingreso de humedad procedente edel Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe.
Chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Sonora, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Campeche y Yucatán.
Por la tarde, se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Sonora (sur) y Sinaloa (norte), y de 30 a 35 grados en Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Además, se pronostica viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Oaxaca (Istmo y Golfo de Tehuantepec); de 40 a 60 kilómetros por hora en costas de Baja California Sur (sur) y Colima, y de 30 a 50 km/h en costas de Sinaloa y Nayarit, así como oleaje de 1 a 2 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec (Oaxaca) y costas de Baja California Sur (sur), Sinaloa, Nayarit y Colima.