Una ceremonia de fin de cursos en un jardín de niños terminó en tragedia luego de que explotara pirotecnia dentro del recinto escolar ubicado en Torreón, Coahuila, hecho que quedó registrado en videos difundidos a través de redes sociales.

Las grabaciones muestran que los menores estaban formados para recibir su diploma cuando un primer fuego artificial fue lanzado al suelo del patio. De inmediato comenzaron a detonar otros artefactos, llenando de humo y chispas el lugar.

Las niñas y los niños, visiblemente espantados, permanecieron inmóviles mientras madres y padres corrieron hacia ellos para cubrirlos con su cuerpo y alejarlos de la zona donde se escuchaban las explosiones una tras otra.

El incidente dejó dos personas lesionadas, entre ellas un menor con quemaduras.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el uso de pirotecnia dentro del plantel. Ni las autoridades escolares ni el gobierno local han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.

Accidentes por pirotecnia en México

La Secretaría de Salud informó que en todo 2025 la pirotecnia fue responsable de la mayoría de las quemaduras atendidas en hospitales del país, especialmente durante la temporada decembrina. Los reportes oficiales señalan que 73% de las lesiones registradas en servicios de urgencias estuvieron relacionadas con el uso de artefactos pirotécnicos, lo que convirtió a estas celebraciones en el periodo de mayor riesgo.

Los hospitales documentaron que las lesiones más frecuentes se presentaron en manos, rostro y ojos, con casos que derivaron en amputaciones y daños irreversibles. El Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA) destacó que incluso se atendieron bebés menores de un año, lo que evidencia que el peligro alcanza también a quienes no manipulan directamente los cohetes.

La mayoría de los afectados fueron niñas, niños y adolescentes. En hospitales como el General de México, se reportó que hasta 85% de los ingresos por quemaduras en diciembre y enero estuvieron vinculados con pirotecnia, lo que refleja la presión sobre los servicios de urgencias en esas fechas.

El fenómeno se repite cada año, ligado a celebraciones religiosas y comunitarias. En 2025, las autoridades reforzaron campañas de prevención y vigilancia, pero los datos muestran que el uso de pólvora sigue siendo un problema de salud pública, con un impacto grave en población infantil y juvenil.

De acuerdo con los registros oficiales, 2025 cerró con un incremento en la tasa de accidentes por pirotecnia respecto a 2024, confirmando que la manipulación de estos artefactos continúa siendo una de las principales causas de lesiones en México.