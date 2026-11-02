Incendio tras desplome de avioneta en Pachuca cobra dos vidas y deja un herido

Dos personas fallecieron y una más resultó lesionada tras el desplome de una avioneta ocurrido la mañana de este lunes en las inmediaciones de Sam’s Club, en la zona de Venta Prieta, al sur de Pachuca, Hidalgo.

El accidente fue reportado a los servicios de emergencia, lo que derivó en la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de auxilio para atender el incendio que se registró después de que la aeronave impactara contra el suelo.

Los primeros informes señalan que la avioneta cayó en un área cercana al establecimiento comercial y posteriormente fue alcanzada por las llamas. En el lugar se realizaron labores para controlar el fuego y atender a las personas involucradas.

Excélsior

La aeronave fue identificada preliminarmente con la matrícula XB-AZG, aunque este dato aún requería confirmación oficial.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad de las víctimas ni las condiciones de la persona lesionada. Tampoco se han precisado las causas del accidente, por lo que se espera el desarrollo de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.