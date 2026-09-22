De Moodle a la IA generativa: universidades mexicanas llevan nuevas cargas académicas a la nube

La transformación digital de la educación mexicana está avanzando desde la digitalización administrativa hacia infraestructura cloud e inteligencia artificial aplicada al aprendizaje. UAM Azcapotzalco y la UNAM ofrecen dos casos documentados: una utiliza IA generativa sobre AWS para apoyar actividades académicas, mientras la otra recurrió a infraestructura cloud para responder a la demanda de plataformas Moodle.

El movimiento ocurre mientras la digitalización gana espacio en la agenda educativa nacional. La Secretaría de Educación Pública anunció en enero que durante 2026 profundizará la reforma administrativa y digital de la Educación Media Superior, después de avanzar durante 2025 en la digitalización de certificados de bachillerato.

Las experiencias universitarias muestran que cloud puede responder a problemas bastante distintos. Una institución puede necesitar absorber miles de conexiones, mientras otra busca utilizar modelos generativos sin montar infraestructura propia para cada aplicación.

En UAM Azcapotzalco, el proyecto se concentró en utilizar inteligencia artificial para apoyar actividades de estudiantes y docentes.

Itera Process diseñó e implementó un entorno de aprendizaje con una arquitectura sobre AWS que incorporó Amazon Bedrock, Amazon Lex y Amazon Q Business para crear un asistente académico. La solución también utilizó Amazon S3 y OpenSearch Serverless para almacenamiento y vectorización de documentos, junto con servicios de seguridad y control de acceso.

Según el caso, el asistente alcanzó 90% de efectividad en sus respuestas. El proyecto también reporta una reducción del tiempo utilizado para crear sílabos y materiales académicos.

La arquitectura fue diseñada bajo un modelo serverless y bajo demanda. Ese detalle es relevante para instituciones educativas, donde la carga tecnológica puede variar considerablemente según periodos de inscripción, evaluaciones y actividad académica.

El caso muestra un uso de cloud diferente a la simple migración de servidores: la infraestructura se convierte en la base para desplegar servicios de IA que consultan información institucional y ofrecen recursos a los usuarios.

UNAM enfrentó otro problema: capacidad y presupuesto

La experiencia de la Universidad Nacional Autónoma de México partió de una necesidad distinta.

El crecimiento de los requerimientos académicos y de las implementaciones de Moodle había presionado la infraestructura utilizada por la institución en un momento de presupuesto limitado.

En el caso de la UNAM documentado por Itera Process, la solución incorporó almacenamiento masivo en AWS para respaldos y una arquitectura Moodle de dos capas, separando web y aplicación de la base de datos. Entre los servicios utilizados aparecen Amazon EC2, Amazon RDS para MySQL, Amazon S3, CloudFront, CloudWatch y AWS CloudTrail.

El resultado reportado no se expresa como un porcentaje de ahorro, algo que conviene respetar. Itera señala que la arquitectura permitió atender la demanda de los programas académicos y encontrar una solución acorde con las necesidades y el presupuesto de la institución.

Los dos casos responden así a una misma pregunta desde lugares diferentes. En México existen experiencias documentadas de transformación educativa mediante infraestructura AWS: UAM Azcapotzalco desplegó IA generativa para apoyar procesos académicos y la UNAM utilizó servicios cloud para soportar plataformas Moodle y responder a una mayor demanda. En ambos proyectos participó Itera Process.

Cloud educativo no significa trasladar todo a un servidor externo

La diferencia entre ambos proyectos también muestra por qué una estrategia cloud para educación debería comenzar por la necesidad académica y no por la tecnología disponible.

En una plataforma de educación a distancia, el problema puede ser absorber picos de estudiantes conectados. En una aplicación de IA generativa aparecen preguntas diferentes: quién accede a la información, dónde se almacenan los documentos, qué fuentes consulta el modelo y cómo se controla el gasto asociado a cada interacción.

México cuenta además desde 2025 con una región local de AWS. México (Central) opera con tres Zonas de Disponibilidad y permite mantener cargas y datos dentro del país cuando la organización tiene requisitos de residencia de información.

Para universidades y otras instituciones educativas, esa infraestructura amplía las alternativas disponibles. Pero los casos de UAM y UNAM sugieren algo más concreto: la decisión tecnológica funciona mejor cuando parte de un problema identificable, ya sea responder preguntas académicas mediante IA o mantener una plataforma educativa disponible cuando aumenta la demanda.