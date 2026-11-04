Gino Segura y Farid Rentería muestran la unidad de Morena en Quintana Roo

El encuentro entre ambos referentes del movimiento refleja la importancia de mantener la comunicación y el trabajo conjunto entre las estructuras estatales y municipales, en el marco de las tareas de organización de Morena

Playa del Carmen, Quintana Roo.— En un contexto de fortalecimiento de la organización territorial y la unidad interna de Morena, Farid Alfredo Rentería Bejos compartió en sus redes sociales una fotografía de su encuentro con Eugenio “Gino” Segura Vázquez, coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo.

El encuentro se enmarca en una etapa de diálogo entre distintos liderazgos del movimiento, en la que la coordinación de esfuerzos y el trabajo territorial forman parte de las prioridades para consolidar la presencia de Morena en los municipios de la entidad.

En este escenario, Farid Rentería, quien se registró como aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Playa del Carmen, mantiene su participación en las actividades del movimiento, con una agenda de recorridos, encuentros ciudadanos y acercamiento con militantes y simpatizantes.

La reunión con Gino Segura también pone de relieve la importancia de mantener canales de comunicación entre los referentes municipales y la coordinación estatal, particularmente en una etapa en la que Morena busca fortalecer su cohesión interna y dar continuidad a las tareas de organización en Quintana Roo.

El encuentro, constituye una muestra de interlocución política en torno a objetivos compartidos, como la unidad del movimiento, la defensa de la transformación y el respaldo a las políticas del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En Playa del Carmen, Farid Rentería continúa desarrollando actividades territoriales y manteniendo contacto con distintos sectores de la población, mientras avanza el proceso organizativo de Morena y se construyen espacios de diálogo entre sus liderazgos.