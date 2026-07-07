‘La única justicia que voy a esperar es la de Dios’, dice la madre de Roxana Berenice Guzmán Ramírez

“La única justicia que voy a esperar es la de Dios”. Con esta frase Rubicelia Ramírez, madre de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, resumió el dolor y la desconfianza que dejó el asesinato de su hija, quien fue sepultada la mañana de este martes en el municipio de Nanchital, Veracruz, acompañada por familiares, amigos y colegas.

La comunicadora, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, fue despedida entre aplausos, música y muestras de afecto, luego de que su cuerpo fuera localizado sin vida tras permanecer desaparecida durante 24 días.

Horas antes del sepelio, el cuerpo de Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue velado en el mismo domicilio del que fue privada de la libertad el pasado 2 de junio, cuando un grupo de hombres armados y encapuchados irrumpió en la vivienda.

Durante la ceremonia en el panteón Santa Elena, Rubicelia Ramírez dedicó un emotivo mensaje a su hija.

Vuela alto Roxana, vuela lo más alto que puedas”, dijo la madre de la comunicadora.

Aquí dejas buenas amistades, buenos recuerdos, y dos hermosos bebés que dejas aquí, mi vida. No te preocupes, vuela alto y sé libre como siempre lo quisiste ser, sabes que te amamos con todo el corazón”.

El cortejo fúnebre recorrió las calles de Nanchital bajo un discreto operativo de seguridad, mientras familiares y amigos acompañaban el último adiós a la periodista.

Funeral de la periodista Roxana Guzmán. Reuters

“La única justicia que voy a esperar es la de Dios”

Antes de recibir el cuerpo de su hija, la madre de la periodista agradeció el trabajo realizado por las autoridades estatales y federales; sin embargo, dejó claro que su esperanza de justicia ya no está depositada únicamente en las instituciones.

Yo creo que yo la única justicia que voy a esperar es la de Dios. Es la de Dios la que voy a esperar”, mencionó ante los medios.

Que él se encargue, que él se encargue de esas personas”, agregó.

Sus palabras reflejan el impacto que dejó el secuestro y asesinato de la comunicadora, quien fue privada de la libertad en su domicilio y localizada sin vida en una vivienda del municipio de Moloacán, después de que uno de los detenidos revelara el sitio donde permanecía el cuerpo.

Ocho personas detenidas por el asesinato de Roxana Guzmán

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Veracruz, hasta el momento ocho personas han sido detenidas por su presunta participación en el homicidio doloso calificado de la periodista.

Entre los detenidos se encuentran cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste y cuatro presuntos integrantes del grupo criminal Fuerzas Especiales Grupo Sombra, también identificado como Mafia Veracruzana.

Las investigaciones establecen que José del Carmen Cadena Escayola, alias “Delta 7”, fue quien proporcionó información para localizar el cuerpo de la periodista y permitió identificar a Javier Iván “N”, alias “Delta 1”, señalado como jefe operativo de esa organización criminal.

Según la carpeta de investigación, “Delta 1”, “Delta 7”, Luis Arturo “N”, alias “Delta 11” o “El Pelón”, y Karen Monserrat “N”, alias “La Hiena”, habrían participado directamente en la privación ilegal de la libertad y el asesinato de la comunicadora.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las investigaciones permanecen abiertas y confirmó que las autoridades continúan con la búsqueda de otras personas presuntamente involucradas en la desaparición y asesinato de Roxana Berenice Guzmán Ramírez.

Mientras avanzan las indagatorias, la despedida de la periodista estuvo marcada por el reclamo de justicia de su familia y por una frase que resumió el sentimiento de quienes la acompañaron en su último adiós: “La única justicia que voy a esperar es la de Dios”.