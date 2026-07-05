Lluvia amenaza el México vs Inglaterra; estas serán las condiciones del clima en el país

La onda tropical número 15 y varios canales de baja presión mantendrán este domingo condiciones de lluvia en gran parte de la República Mexicana, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las precipitaciones más intensas se esperan en estados del occidente, centro, sur y sureste del país, donde habrá lluvias muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento. Entre las entidades con mayor probabilidad de precipitaciones destacan Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Morelos, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo.

En el norte y noroeste del país continuará el ambiente caluroso, aunque también se prevén lluvias aisladas en algunas zonas debido al ingreso de humedad del océano Pacífico y la inestabilidad atmosférica.

Lluvia amenaza el México vs. Inglaterra

Las condiciones meteorológicas también podrían convertirse en un factor para el partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.

El pronóstico para la Ciudad de México indica que durante la tarde y noche, justo cuando se dispute el encuentro, habrá cielo nublado, chubascos con lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros, descargas eléctricas e incluso posibilidad de caída de granizo. Las temperaturas oscilarán entre los 24 y 26 grados como máxima y los 13 a 15 grados como mínima, con rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

Las autoridades recomiendan a los aficionados que acudirán al estadio portar impermeable, considerar tiempos adicionales de traslado y mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que una tormenta eléctrica podría afectar el desarrollo normal del evento, como ocurrió en el anterior partido de la Selección Mexicana frente a Ecuador.

Protección Civil y el SMN exhortaron a la población a extremar precauciones ante posibles encharcamientos, inundaciones urbanas, deslaves en zonas montañosas y reducción de visibilidad en carreteras durante el resto de la jornada.