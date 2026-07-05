Vinculan a proceso por asociación delictuosa a Jesús "N", ligado a García Luna

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez vinculó a proceso a Jesús Gabriel "N" por su presunta participación en los delitos de asociación delictuosa y peculado, como parte de una investigación relacionada con un supuesto esquema de desvío y lavado de recursos.

De acuerdo con la institución, las indagatorias realizadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) apuntan a que el imputado "probablemente está relacionado con una ingeniería financiera la cual fue creada por Genaro 'N'".

La FGR detalló que dicha ingeniería financiera "estaba compuesta por servidores públicos, personas físicas y morales, como parte de un complejo esquema de empresas fachada controladas posiblemente por una organización criminal para lavar las ganancias delictivas".

Según la autoridad federal, este entramado habría sido utilizado para ocultar el origen de recursos obtenidos presuntamente de actividades ilícitas.

El imputado "probablemente está relacionado con una ingeniería financiera la cual fue creada por Genaro García Luna". Reuters

Reponen audiencia y logran nueva vinculación

La Fiscalía recordó que Jesús Gabriel "N" fue detenido en 2025; sin embargo, tras diversos recursos legales promovidos por su defensa, una autoridad judicial ordenó la reposición parcial de la continuación de la audiencia inicial.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF) presentó nuevamente los datos de prueba, con los que obtuvo la vinculación a proceso, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada y un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

La FGR reiteró que Jesús Gabriel "N" debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente, conforme a lo establecido en la Constitución y el sistema penal acusatorio mexicano.

Detenido el año pasado

Jesús Gabriel "N" fue detenido el año pasado. No obstante, el avance del caso se vio interrumpido luego de que una autoridad judicial ordenara la reposición parcial de la audiencia inicial, derivado de diversos recursos legales promovidos por su defensa.

Tras cumplir con ese procedimiento, el Ministerio Público Federal volvió a presentar los elementos de prueba que sustentan la acusación, con lo que obtuvo una nueva vinculación a proceso. El juez también ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de un mes para el desarrollo de la investigación complementaria.

Este proceso se suma a otras acciones emprendidas por la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción y delincuencia organizada vinculados a la administración del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. El pasado 10 de junio de 2026, Antonio "M", excoordinador general de Centros Federales durante esa gestión, también fue vinculado a proceso por los presuntos delitos de delincuencia organizada y peculado.