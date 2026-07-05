Cae exalcaldesa de Múzquiz; la acusan de peculado y abuso de funciones

La exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, Tania “N”, de 43 años, fue detenida en Nuevo León acusada de los delitos de peculado y ejercicio abusivo de funciones.

La captura se llevó a cabo la noche del sábado por parte de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en calles de San Pedro Garza García.

La mujer fue trasladada para su internamiento en un Centro de Reinserción Social del estado de Coahuila donde quedó a disposición de un juez de control y de juicio oral penal.

La orden de aprehensión en contra de la exalcaldesa es por su presunta responsabilidad en hechos integrados en una carpeta de investigación integrada por la Fiscalía General de Justicia del estado de Coahuila en seguimiento a una denuncia interpuesta.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Tania “N” al momento de su detención vestía una blusa negra y pantalón y zapatos en color beige. Fue detenida la noche del sábado a las 19: 00 horas en la colonia San Agustín sobre la calle Batallón de San Patricio y Diego Rivera, en la mencionada municipalidad.