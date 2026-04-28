U.S. Polo Assn. inaugura su tienda insignia mundial en uno de los principales destinos de Miami

U.S. Polo Assn. , la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), acaparó recientemente la atención en Miami con la gran inauguración de su tienda insignia global Bayside Miami, marcada por una celebración frente al mar de alta energía a la que asistieron jugadores profesionales de polo, atletas olímpicos, personalidades destacadas, influencers e invitados del mundo del deporte, la moda y la cultura, reflejando el papel de Miami como uno de los centros globales de estilo y cultura más influyentes del mundo.

Con el icónico skyline de Miami como telón de fondo, el evento celebró el traslado de la marca desde su anterior ubicación en Bayside a un nuevo buque insignia global ampliado de 3.000 pies cuadrados, un destino elevado diseñado para mostrar la herencia del deporte mientras sitúa a U.S. Polo Assn. en el centro de uno de los núcleos comerciales y de estilo de vida más dinámicos de la ciudad. Con 1.200 tiendas en todo el mundo y miles de otros puntos de distribución en 190 países, esta tienda insignia de U.S. Polo Assn. en Bayside contribuye a la evolución de una de las marcas de más rápido crecimiento del mundo.

Cientos de invitados bailaron durante toda la noche junto al paseo marítimo de Bayside mientras experimentaban de primera mano el estilo de vida inspirado en el deporte de U.S. Polo Assn., al tiempo que exploraban las colecciones ampliadas para hombre, mujer y niños en el moderno e inmersivo entorno comercial del buque insignia. La celebración contó con un DJ móvil en vivo, momentos interactivos de marca cuidadosamente seleccionados, incluyendo encuentros con atletas, camisetas polo personalizadas con bordado, entrega de bolsas de regalos y aperitivos y cócteles de cortesía, incluyendo el rosé de edición limitada de U.S. Polo Assn. y el cóctel insignia de la marca Divot Stomp. También se instaló una enorme camiseta polo inflable de U.S. Polo Assn. para que los fans pudieran hacerse fotos y compartirlas.

Durante toda la velada, U.S. Polo Assn. creó una atmósfera juvenil y dinámica que reflejó con éxito la conexión auténtica de la marca con el deporte y el estilo. Entre los asistentes destacados se encontraba el jugador profesional de polo y embajador global de U.S. Polo Assn. Lucas Escobar, quien participó en un encuentro con los asistentes y firmó pelotas de polo para los invitados, destacando las profundas raíces de la marca en este deporte. La velada también contó con la presencia de los siguientes olímpicos: la nadadora uruguaya y doble olímpica Nicole Frank Rodriguez (@niky_frankk), la nadadora olímpica franco-senegalesa Oumy Diop (@oumy_dxop) y la doble olímpica italiana de saltos Chiara Pellacani (@chiarapellacanii), reforzando la asociación histórica de U.S. Polo Assn. con el alto rendimiento deportivo y la cultura deportiva internacional.

"Ubicada en Bayside Marketplace, uno de los destinos comerciales internacionales más concurridos e importantes de Miami, nuestra tienda insignia global U.S. Polo Assn. Bayside Miami refleja verdaderamente la escala, energía y herencia de nuestra marca deportiva multimillonaria", afirmó J. Michael Prince, presidente y director ejecutivo de USPA Global, la empresa que gestiona y comercializa la marca U.S. Polo Assn. "U.S. Polo Assn. se enorgullece de dar la bienvenida a consumidores globales a un lugar que representa el estilo juvenil e inspirador de la marca, comparte la historia de nuestra conexión auténtica con el deporte del polo y apoya el crecimiento global continuo de la marca en uno de los mercados más dinámicos del mundo".

Ubicada en el 401 de Biscayne Boulevard, la nueva tienda insignia global Bayside Miami ha sido diseñada para la eficiencia y accesibilidad, con amplio inventario, flujo de clientes optimizado y grandes pantallas LED que mejoran la navegación entre colecciones al tiempo que refuerzan la identidad global de la marca y su herencia inspirada en el deporte. Los visitantes son recibidos por coloridas camisetas polo, símbolo de U.S. Polo Assn., y un personal amable dispuesto a ayudar en todo momento.

"U.S. Polo Assn. continúa fortaleciendo su enorme presencia en el mercado en todo Estados Unidos, y la nueva tienda insignia global de Bayside, Miami, es una incorporación significativa a la estrategia nacional de nuestra marca global", dijo Cliff Lelonek, presidente de JRA, socio licenciatario de U.S. Polo Assn. en Estados Unidos. "Como uno de los puntos de venta más visibles de la marca en EE. UU., la tienda insignia de Bayside representa un hito estratégico en nuestra expansión continua y nuestro compromiso de ofrecer una experiencia comercial moderna inspirada en el deporte en ciudades conectadas internacionalmente".

La apertura también se alinea con la nueva campaña global de U.S. Polo Assn., "The Polo Shirt: An Icon Born from the Game", que rinde homenaje a la evolución de la camiseta polo desde el campo de juego hasta convertirse en un elemento esencial del estilo moderno. Lanzada globalmente en 190 países en la primavera de 2026, An Icon Born from the Game cobra vida a través de una presencia global coordinada y multicanal diseñada para hacer que la camiseta polo de U.S. Polo Assn. sea inconfundiblemente visible allí donde los consumidores interactúan con la marca inspirada en el deporte.

Con una fuerte respuesta inicial de los consumidores y un flujo constante de visitantes, la tienda insignia global Bayside Miami está destinada a convertirse en un motor clave del crecimiento de la marca en el sur de Florida y en todo el país.