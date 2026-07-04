Tres lesionados tras carambola en el Corredor de la Montaña de Hidalgo
Tres personas resultaron lesionadas en un accidente vial en el Corredor Turístico de la Montaña, Mineral de la Reforma; tres vehículos estuvieron involucrados.
Tres personas lesionadas fue el saldo de un accidente vial registrado sobre el Corredor Turístico de la Montaña, a la altura de la colonia San Guillermo, en el municipio de Mineral de la Reforma, donde tres vehículos se vieron involucrados en una carambola.
Al lugar acudieron paramédicos y elementos de la Policía Estatal para brindar atención a los ocupantes de las unidades. Tras la valoración médica, tres personas fueron trasladadas al Hospital General para recibir atención especializada debido a las lesiones que presentaban.
Durante las maniobras de atención a los heridos y el retiro de los vehículos siniestrados, las autoridades implementaron un dispositivo de vialidad para resguardar la zona, agilizar el tránsito y prevenir otro percance en este tramo carretero.
Finalmente, los conductores, junto con las tres unidades involucradas, quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de realizar las investigaciones que permitan establecer la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.