Tres lesionados tras carambola en el Corredor de la Montaña de Hidalgo

Tres personas lesionadas fue el saldo de un accidente vial registrado sobre el Corredor Turístico de la Montaña, a la altura de la colonia San Guillermo, en el municipio de Mineral de la Reforma, donde tres vehículos se vieron involucrados en una carambola.

Al lugar acudieron paramédicos y elementos de la Policía Estatal para brindar atención a los ocupantes de las unidades. Tras la valoración médica, tres personas fueron trasladadas al Hospital General para recibir atención especializada debido a las lesiones que presentaban.

Tres personas resultaron lesionadas en un accidente vial sobre el Corredor Turístico de la Montaña, en Mineral de la Reforma. Especial

Durante las maniobras de atención a los heridos y el retiro de los vehículos siniestrados, las autoridades implementaron un dispositivo de vialidad para resguardar la zona, agilizar el tránsito y prevenir otro percance en este tramo carretero.

Finalmente, los conductores, junto con las tres unidades involucradas, quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de realizar las investigaciones que permitan establecer la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.