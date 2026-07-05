Enfrentamiento en Tamaulipas deja un pistolero muerto y tres heridos

Un presunto delincuente murió y tres más resultaron heridos y detenidos luego de un enfrentamiento con elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Estatal en calles de Ciudad Victoria, informó la Vocería de Seguridad de Tamaulipas la mañana del domingo.

En la acción también se aseguró una camioneta y armamento de alto poder. Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:40 horas, cuando los oficiales realizaban recorridos de vigilancia y disuasión y se toparon con varios vehículos que circulaban a la altura de la calle Adolfo López Mateos con 16, en el poniente de la ciudad.

Esto desató una persecución con disparos sobre la avenida Adolfo López Mateos, que se prolongó hasta el cruce con el Eje Vial Norte-Sur, donde lograron interceptar a uno de los vehículos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:40 horas. Especial

En ese punto los efectivos abatieron a un presunto delincuente, mientras que otros tres resultaron lesionados y fueron capturados.

Se solicitó el apoyo de cuerpos de emergencia, que trasladaron a los sobrevivientes a un hospital, donde quedaron bajo custodia militar.

La Vocería señaló que los sospechosos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, delegación Tamaulipas, instancia que iniciará la carpeta de investigación por tratarse de delitos del fuero federal.