Captan en video comportamiento poco observado de un oso negro en Chihuahua

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) dio a conocer imágenes inéditas del oso negro de la Sierra Madre Occidental (Ursus americanus machetes), captadas mediante cámaras trampa en el Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Campo Verde, en el estado de Chihuahua.

Los videos muestran al ejemplar realizando comportamientos poco frecuentes, como sumergirse en un cuerpo de agua para refrescarse y limpiarse, además de levantarse sobre sus patas traseras para frotarse contra un pino, una acción relacionada con el marcaje de territorio y el alivio de la comezón.

El material, que conserva el sonido ambiente original, ofrece una mirada poco común al hábitat natural de esta subespecie de oso negro, considerada una de las especies emblemáticas de la Sierra Madre Occidental.

Las grabaciones fueron obtenidas gracias al trabajo del Comité de Vigilancia y Monitoreo Comunitario del APFF Campo Verde, cuyos integrantes realizan labores permanentes de seguimiento de la fauna silvestre mediante cámaras trampa.

Actualmente, cinco personas de tres comunidades participan en este programa, cuyo objetivo es generar información científica que contribuya a la protección de la biodiversidad en una de las regiones boscosas más importantes del norte del país.

La Conanp explicó que el monitoreo mediante cámaras trampa permite documentar la presencia y comportamiento de mamíferos y otros vertebrados terrestres sin alterar su entorno natural.

La información obtenida ayuda a conocer aspectos fundamentales como la reproducción de la especie, la presencia de hembras con oseznos, ejemplares juveniles, sus interacciones con otros animales y su estado de salud.

Estos datos fortalecen los programas de conservación, enriquecen las bases de datos científicas y permiten capacitar a las comunidades que colaboran en la protección de las áreas naturales protegidas.

Presencia confirma buen estado del ecosistema

De acuerdo con la Conanp, la presencia constante del oso negro en los registros es un indicador de que los bosques del Área de Protección de Flora y Fauna Campo Verde mantienen condiciones favorables para la supervivencia y reproducción de la especie.

Además del monitoreo de fauna, los comités comunitarios apoyan en la detección de posibles delitos ambientales y participan en acciones de educación ambiental y restauración de los ecosistemas.

El oso negro de la Sierra Madre Occidental es considerado una especie sombrilla, ya que proteger su hábitat beneficia también a decenas de especies de flora y fauna que comparten el mismo ecosistema.

La Conanp destacó que estas imágenes son resultado de años de trabajo conjunto entre autoridades ambientales y comunidades locales, demostrando que el monitoreo comunitario es una herramienta esencial para conservar la biodiversidad de México y generar información científica de alto valor.