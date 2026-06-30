Ssa busca eliminar el VIH en 2030 a través de avances en diagnóstico, tratamiento y prevención

En el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), David Kershenobich Stalnikowitz, habló sobre el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) dejando en claro que en México dicho tratamiento para las personas que los padecen está garantizado.

El funcionario federal aseguró que la certeza de poder contar con el tratamiento es gracias a la compra consolidada de medicamentos de este padecimiento y una distribución continua en todo el país.

Durante su participación, el titular de la Ssa informó que los pacientes con un estado de salud estable pueden recibir medicamentos antirretrovirales para al menos tres meses, o por un periodo mayor cuando así lo determine el personal médico de forma gratuita.

Todas las personas que viven con VIH y que ya fueron diagnosticadas reciben su tratamiento de forma gratuita en su entidad y sin interrupciones", afirmó.

Kershenobich explicó que la entrega de medicamentos por varios meses contribuye a mantener la continuidad del tratamiento, evitar interrupciones y reducir los traslados innecesarios a las unidades de salud.

Las personas que viven con VIH pueden acceder a atención médica, seguimiento clínico y medicamentos antirretrovirales sin costo a través de diversas instituciones públicas. Cuartoscuro

¿Cuántos mexicanos viven con VIH?

El titular de Salud señaló que se estima que alrededor de 430 mil personas viven con VIH en el país, de ese total, aproximadamente 302 mil ya cuentan con un diagnóstico; sin embargo, uno de los principales retos rumbo a 2030 será identificar a cerca de 128 mil personas que aún desconocen que viven con el virus, con el objetivo de incorporarlas oportunamente a tratamiento.

Las personas que viven con VIH pueden acceder a atención médica, seguimiento clínico y medicamentos antirretrovirales sin costo a través de diversas instituciones públicas de salud.

Los tratamientos están disponibles para derechohabientes de:

IMSS.

IMSS. IMSS-Bienestar.

ISSSTE.

Pemex.

Servicios Estatales de Salud.

Secretaría de Marina (Semar).

Fuerzas Armadas.

En tanto, las personas que no cuentan con seguridad social pueden recibir atención gratuita en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), los Servicios de Atención Integral Hospitalaria (SAIH) y otras unidades especializadas.

Por último la dependencia federal hizo un llamado a la población a realizarse la prueba, ya que un diagnóstico oportuno permite iniciar tratamiento de forma temprana y mejorar la calidad de vida de las personas.

Para este efecto, las pruebas de detección del VIH se ofrecen de manera gratuita en las unidades de primer nivel de atención de las 32 entidades del país, además de las campañas de salud que realizan las autoridades sanitarias.