Incendio en Parque Nacional de Baja California consume 40 hectáreas; continúan labores de control

Las autoridades mantienen un operativo permanente para combatir el incendio forestal que afecta al Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir, en el municipio de Ensenada, Baja California, donde hasta el momento se reporta un 40 por ciento de control y un 30 por ciento de liquidación, además de una superficie estimada de 40 hectáreas afectadas.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el incendio se registró el pasado 28 de junio en el paraje Cañón El Copal, dentro del Área Natural Protegida, donde brigadas de distintas dependencias trabajan de manera coordinada para evitar que el fuego continúe propagándose.

¿Quienes participan en el combate del incendio?

En las labores participan especialistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Coordinación Estatal de Protección Civil de Baja California, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado (SMADS), la Dirección de Bomberos de Ensenada, el Observatorio Astronómico Nacional de la UNAM, el Gobierno de Tecate y brigadas rurales de El Hongo, Santa Verónica y Carmen Serdán.

Durante las jornadas de combate, el personal ha construido cerca de cuatro kilómetros de brechas cortafuego, además de derribar 15 árboles muertos en pie que representaban un riesgo para los brigadistas.

Asimismo, se realizan trabajos para eliminar la continuidad del material combustible y reducir las posibilidades de que las llamas se extiendan hacia otras zonas del parque.

La Conanp informó que las operaciones continuarán de forma permanente hasta lograr la liquidación total del incendio. Cortesía: CONANP

Como parte de la estrategia para contener el incendio, las autoridades cuentan con apoyo aéreo que realiza descargas de agua sobre los puntos de mayor intensidad, reforzando las acciones terrestres y permitiendo incrementar gradualmente el porcentaje de control.

La Conanp informó que las operaciones continuarán de forma permanente hasta lograr la liquidación total del incendio, priorizando la seguridad de los combatientes y la protección de los recursos naturales del Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir, considerado uno de los ecosistemas más importantes del noroeste del país.

Controlan otro incendio en Sierra de Juárez

Mientras tanto, la División Forestal de la Dirección de Bomberos de Ensenada informó que concluyó su participación en el incendio registrado en la Sierra de Juárez, el cual alcanzó un 95 por ciento de control y un 85 por ciento de liquidación.

Personal de la Conafor permanece en esa zona para vigilar que no se presenten reactivaciones del fuego, mientras que los elementos de Bomberos fueron reubicados al incendio activo en la Sierra de San Pedro Mártir para fortalecer las labores de control y liquidación.