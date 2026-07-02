“México es nuestra segunda nación”; embajador iraní destaca cobijo

Esta semana, la selección de futbol iraní se despidió de México, luego de quedar eliminada del Mundial.

Los jugadores iraníes firmaron balones, se tomaron fotografías con la gente que llegó a decirles hasta luego.

El cuadro iraní se fue agradecido con Tijuana y México por recibirlos luego de las dificultades que enfrentaron al tener que viajar en cada partido a Estados Unidos ante la negativa del gobierno de Donald Trump de entregar visas a la delegación.

Imagen Noticias de la Noche, con Nacho Lozano, platicó con el embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh.

“Para nosotros, para mí, obviamente de que nuestra selección no ha podido subir de su grupo la razón principal y la culpa la tienen las políticas de Estados Unidos y la FIFA. Porque las actitudes de Estados Unidos con nosotros eran injustas y la FIFA solamente observaba”, aseguró.

Sobre su paso por Tijuana, el embajador dijo que reforzó la relación bilateral entre México e Irán. Y que todo lo malo que pasaron en la Copa del Mundo se borró con la amabilidad de los mexicanos.

Esperemos que, debido a que nuestra selección estuvo acá y ahora que ya regresaron sanos y salvos, esto sea una llave para desarrollar aún más las relaciones bilaterales entre Irán y México”, dijo el embajador de Irán en México.

Y subrayó que espera que México gane esta Copa. “De manera clara manifestaron que México es nuestra segunda nación y la selección mexicana es nuestra segunda selección”, afirmó.

A los otros anfitriones de la Copa del Mundo les puso de ejemplo a México. “Le pido a los otros anfitriones que aprendan de México cómo hay que recibir a las selecciones. El futbol no es un respaldo para la política y no es una cuestión para desarrollar los conflictos”.