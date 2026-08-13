Sujeto agrede brutalmente a chofer de camión; lo ataca con herramienta de metal

Un pasajero atacó brutalmente, con una herramienta de trabajo, al chofer de un camión de transporte público, en el municipio de Chocamán, Veracruz.

A través de una grabación captada por las cámaras instaladas en la unidad, se puede ver el momento en el que un pasajero, que viste una camisa vino y un pantalón gris, agrede de forma cobarde al conductor de un camión de transporte público.

En el video, de tan sólo unos instantes de duración, se observa como el sujeto se hace pasar por pasajero y antes de recoger su boleto, sin decir nada, golpea al chofer con lo que parece ser una llave de pernos.

Tras ser atacado, el chofer responde a la agresión, se levanta de su lugar y trata de defenderse, por lo que deja la unidad avanza sin control. Tras darse cuenta que el camión de pasajeros avanza sin conductor, el agresor regresa al volante y detiene la unidad.

De acuerdo con medios locales, el ataque tuvo lugar cuando el chofer del camión de pasajeros cubría la ruta Tetla-Córdoba, a la altura del municipio de Chocamán.

Según reportes, el operador sólo resultó con algunos golpes, pero está fuera de peligro.

Identifican a sujeto que golpeó a chofer

De acuerdo con los primeros datos recabados, el agresor fue identificado como José Ignacio “N”, de 36 años de edad, quien ya fue detenido por las autoridades.

Autobuses Palotal, empresa a la que pertenece el chofer agredido, resaltó que gracias al sistema de cámaras y monitoreo en tiempo, es que se pudo documentar la agresión.

La empresa condenó los hechos y pidió que el ataque sea investigado como delito de tentativa de homicidio.

Confirmó que entregará todas las grabaciones que captaron la agresión contra el chofer y que no dejarán “que este hecho quede impune”.