Habitantes de Cintalapa piden presencia del Ejército y GN para evitar un enfrentamiento

Los habitantes del ejido Gustavo Díaz Ordaz del municipio de Cintalapa, Chiapas, se encuentran solos y ninguna autoridad ha llegado a notificarles sobre sus tierras ejidales.

Tampoco saben si van hacer reubicados o indemnizados para proceder abandonar sus tierras.

María del Rocío Del Pino Flores denunció que comuneros de Santa María Chimalapa los emplazaron abandonar las tierras ejidales.

Además, los quieren obligar a formar parte de las tierras comunales, pero el temor es que se registre un enfrentamiento si no abandonan sus propiedades a partir del 30 de agosto.

Hace cuatro días unos 400 comuneros de Santa María Chimalapa llegaron armados con machetes a emplazar a los habitantes del ejido Gustavo Díaz Ordaz.

“No queremos ser comuneros, las tierras son ejidales, las autoridades estatales y federales tampoco nos quieren indemnizar”, señaló.

Nos abandonaron a partir de la resolución de la Corte, agregó María del Rocío Del Pino Flores.