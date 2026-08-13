Habitantes de Cintalapa piden presencia del Ejército y GN para evitar un enfrentamiento
Los habitantes del ejido Gustavo Díaz Ordaz del municipio de Cintalapa, Chiapas, piden apoyo de las autoridades
Los habitantes del ejido Gustavo Díaz Ordaz del municipio de Cintalapa, Chiapas, se encuentran solos y ninguna autoridad ha llegado a notificarles sobre sus tierras ejidales.
Tampoco saben si van hacer reubicados o indemnizados para proceder abandonar sus tierras.
María del Rocío Del Pino Flores denunció que comuneros de Santa María Chimalapa los emplazaron abandonar las tierras ejidales.
Además, los quieren obligar a formar parte de las tierras comunales, pero el temor es que se registre un enfrentamiento si no abandonan sus propiedades a partir del 30 de agosto.
Hace cuatro días unos 400 comuneros de Santa María Chimalapa llegaron armados con machetes a emplazar a los habitantes del ejido Gustavo Díaz Ordaz.
“No queremos ser comuneros, las tierras son ejidales, las autoridades estatales y federales tampoco nos quieren indemnizar”, señaló.
Nos abandonaron a partir de la resolución de la Corte, agregó María del Rocío Del Pino Flores.