Trabajador pierde mano en accidente laboral; operaba torno

Un trabajador de 35 años sufrió la amputación de una mano durante un accidente laboral ocurrido la madrugada de este martes al interior de una empresa ubicada en la colonia Residencial Vidriera, en Monterrey.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el reporte fue recibido a las 00:45 horas en un inmueble localizado sobre las calles Doctor Coss y Privada Rafael de la Peña.

Al arribar al sitio, los rescatistas fueron informados de que el lesionado ya había sido trasladado en un vehículo particular a un hospital de la localidad.

Según el jefe de producción de la empresa, identificado como Carlos Reyna, el empleado José Ángel Gzz., de 35 años, operaba un torno convencional cuando una varilla atrapó su mano, provocándole una lesión que derivó en la amputación.

Tras el accidente, elementos de Protección Civil de Monterrey acordonaron el área para evitar riesgos y realizaron recomendaciones de seguridad al personal de la empresa.

En la atención del incidente participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Protección Civil de Monterrey.

Trabajador muere al caer desde el piso 14

La semana pasada, un trabajador murió al caer desde el piso 14 de un edificio en construcción ubicado en el complejo Punto Central, en el municipio de San Pedro, Nuevo León, mientras realizaba labores de instalación de tubería contra incendios.

La víctima fue identificada como Román Cordero Mena, de 48 años de edad, quien falleció de manera instantánea tras caer hasta la planta baja del inmueble, en el área correspondiente al cubo de tuberías.

El accidente ocurrió alrededor de las 13:40 horas en un edificio ubicado sobre el cruce de las avenidas De la Industria y Del Comer, en la colonia Punto Central.

Hallan cuerpo de trabajador succionado en acueducto

Por Alfredo Peña

Mientras que en Tamaulipas, el pasado 23 de junio fue localizado sin vida Cristian Arturo Cárdenas Cárdenas, el joven trabajador de 20 años que permanecía desaparecido desde el día anterior tras la ruptura del acueducto que abastece al 70% de la capital de Tamaulipas.

El hallazgo del cuerpo, que se encontraba en el interior de la línea dos del ducto, fue realizado cerca de las 18:40 horas por su propio padre, Juan Arturo Cárdenas Juárez, después de casi 24 horas de angustiosa búsqueda.

Los hechos se originaron el lunes, cuando Cristian Arturo y otros cuatro compañeros realizaban labores de mantenimiento en el acueducto, a la altura del kilómetro 28 de la carretera Ciudad Victoria a Soto la Marina.

En ese momento, el tubo de 36 pulgadas de diámetro se reventó, provocando un potente chorro de agua que abrió un enorme hoyo en la zona.

La fuerza del agua lesionó a los cuatro compañeros, mientras que Cristian Arturo fue succionado por el ducto, quedando desaparecido.

Las primeras investigaciones apuntaban a la hipótesis de que el cuerpo había quedado sepultado bajo las toneladas de lodo que se acumularon por la fuga; sin embargo, su padre siempre sostuvo la convicción de que su hijo se encontraba dentro de la tubería.

Aunque la decisión era para evitar otro incidente; desde temprana hora, el señor Cárdenas Juárez denunció que no se le permitía intervenir directamente en las labores de búsqueda, a pesar de haber solicitado autorización para ingresar al tubo.

Finalmente, las autoridades cedieron y permitieron su participación. Fue así como, decidido a encontrar a su hijo, se introdujo en la línea del acueducto y logró localizarlo.