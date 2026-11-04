Un total de 350 trabajadores del IMSS operan planta de lavado en CDMX

Para lavar, esterilizar y procesar 20 toneladas de ropa al día, 350 trabajadores operan la Planta de Lavado de Ropa Hospitalaria Región Norte CDMX del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Recorrido por la Planta de Lavado Norte del IMSS. En la imagen, Tunel de lavado. Foto: Eduardo Jimenez Fernandez. Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

Considerada la más grande a nivel nacional, su objetivo es brindar servicio a 110 unidades médicas de los tres niveles de atención y también a guarderías del norte de la capital del país, de Toluca y de diversos municipios de la zona oriente del Estado de México.

Recorrido por la Planta de Lavado Norte del IMSS. En la imagen, lavadora Miracle Smartex, la cualforma parte dell Fortalecimiento de areas de mantenimientos lavanderias. Foto: Eduardo Jimenez Fernandez. Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

El proceso exhaustivo de lavado evita contaminación e infecciones dentro de todas las áreas de hospitalización, incluyendo los quirófanos, señaló a Excélsior María de Lourdes Téllez Nava, jefa del área de Ropa Hospitalaria a nivel nacional del IMSS.

Recorrido por la Planta de Lavado Norte del IMSS. En la imagen, secado de prendas a gas. Foto: Eduardo Jimenez Fernandez. Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

El proceso no nada más impacta en el paciente, sino desde los servicios médicos. Para que no haya paro de cirugías, para que no se detenga ningún tipo de atención médica.

Recorrido por la Planta de Lavado Norte del IMSS. Foto: Eduardo Jimenez Fernandez. Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

Pero también para que el paciente esté cómodo, para que se cambie la ropa hospitalaria todas las veces que sean necesarias de acuerdo a los procedimientos médicos Y lo más importante es contribuir a la prevención y contención de infecciones asociadas con la salud”, explicó.

Recorrido por la Planta de Lavado Norte del IMSS. Foto: Eduardo Jimenez Fernandez. Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

Téllez Nava añadió que esta planta de lavado procesa la ropa para los pacientes, las sábanas y los cobertores de las camas hospitalarias, además de la ropa y uniformes quirúrgicos que se utilizan en las cirugías.

Recorrido por la Planta de Lavado Norte del IMSS. Foto: Eduardo Jimenez Fernandez. Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

Detrás de una cama de hospital está un ejército de trabajadores. Un ejército de héroes sin capa que muchas veces no son conocidos. Sin embargo, sin el apoyo de toda esta base trabajadora no podríamos estar cumpliendo el objetivo de dar ropa en óptimas condiciones de uso para los servicios médicos”, indicó.

Ciudad de Mexico. 04 noviembre 2026. Recorrido por la Planta de Lavado Norte del IMSS. En la imagen, Mtra. Maria de Lourdes Tellez Nava, Jefa del area de ropa hospitalaria a nivel nacional del IMSS. Foto: Eduardo Jimenez Fernandez. Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

Tecnología de punta

Cabe señalar que dentro del Plan 12 acciones en 120 días, anunciado por el director general del IMSS, se planteó entre otros aspectos el mantenimiento correctivo y preventivo de cerca de 4 mil 756 equipos y la renovación de 135 equipos de casas de máquinas.

Por tanto, en una superficie de 23 mil metros cuadrados, la Planta de Lavado del IMSS, opera con alta tecnología que permite el ahorro y reciclaje del agua. También posibilita menor consumo de electricidad y hace más eficientes los tiempos de entrega de la ropa.

Cuenta con seis nuevas lavadoras, ocho máquinas secadoras, a lo que se suman 2 túneles de lavado continuo para 400 kilos de ropa por cada hora para llegar a 20 toneladas al día, explicó a este diario, Víctor Hugo Ibarra Díaz de la Vega, subjefe de Conservación de la Planta de Lavado de Ropa Hospitalaria Región Norte CDMX, quien ha laborado 22 años dentro de estas instalaciones.

Recorrido por la Planta de Lavado Norte del IMSS. Foto: Eduardo Jimenez Fernandez. Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

Con la nueva actualización y con el nuevo equipo que trajeron que son máquinas Tolkar, de origen turco se tiene una capacidad máxima. Son más eficientes porque tienen un sistema de chorro, bombeo a propulsión de chorro que le ayuda a la acción mecánica y reduce la inyección de agua, por tanto, son economizadoras de agua.

Y pues prácticamente duplicamos la producción y la eficiencia para poder responder a las necesidades de los derechohabientes de todas las unidades a las que damos servicio”, indicó.

Recorrido por la Planta de Lavado Norte del IMSS. Foto: Eduardo Jimenez Fernandez. Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

Por su parte, Quetzalli Armenta, operadora de lavandería, señaló que la labor que realizan los 350 trabajadores de la planta de lavado es fundamental para la operación del IMSS.

Porque nosotros somos quienes llevamos la ropa limpia a las unidades médicas, ya sean, sábanas, batas tanto para los pacientes como para los cirujanos. La ropa que utilizan los niños y los bebés en las guarderías.

Entonces aquí nos encargamos de que la ropa salga en óptimas condiciones, tanto limpias como sanitizadas. Listas para su uso en los hospitales”, explicó.