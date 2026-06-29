Sujetos armados entran a mercado y disparan contra dos hombres; matan a uno

Un hombre muerto y otro más lesionado fue el saldo de un ataque armado perpetrado al interior del mercado Centilia, ubicado en la colonia San José Caltengo, en el municipio de Tulancingo, Hidalgo, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de seguridad y emergencia.

Los primeros reportes indican que varios individuos armados irrumpieron en un local comercial y dispararon de manera directa contra dos personas que se encontraban en el lugar.

Como resultado de la agresión, una de las víctimas falleció en el sitio a consecuencia de las heridas provocadas por los impactos de bala, mientras que la segunda fue atendida por paramédicos y trasladada a un hospital para recibir atención médica.

La escena fue asegurada por elementos policiacos, quienes acordonaron el área para preservar los indicios mientras peritos y agentes de investigación realizaban las diligencias correspondientes.

En forma paralela, autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones del mercado y zonas cercanas para tratar de ubicar a los responsables; no obstante, hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

Las identidades del fallecido y del lesionado permanecen sin ser reveladas oficialmente. La carpeta de investigación ya fue iniciada por las autoridades ministeriales, que buscan establecer el móvil del ataque y dar con los responsables de este hecho violento.

Marchan para exigir avances en búsqueda de Yanely

A tres días de la desaparición de Yanely Tamar Torres Valencia, familiares y amigos de la joven, de 18 años, realizaron una manifestación por calles de Ciudad Sahagún, municipio de Tepeapulco, para exigir que las autoridades refuercen las acciones de búsqueda y agilicen las investigaciones para localizarla.

Durante la movilización, los participantes recorrieron distintos puntos de la localidad portando fotografías y fichas de búsqueda de la joven, además de hacer un llamado a la ciudadanía para que contribuya con cualquier información que pueda ayudar a encontrarla.

De acuerdo con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo, Yanely Tamar Torres Valencia fue vista por última vez el 26 de junio en Tepeapulco. La denuncia por su desaparición fue presentada el 27 de junio y quedó registrada con el folio FDBHGO/303/2026.

La ficha de búsqueda indica que Yanely mide aproximadamente 1.60 metros, tiene cabello largo y ondulado color castaño oscuro, ojos café oscuro y complexión media. Como señas particulares presenta cicatrices en el brazo, antebrazo y muñeca. El día de su desaparición vestía pantalón azul y blusa negra.

Los manifestantes solicitaron que el caso permanezca activo y convocaron a la población a reportar cualquier dato que contribuya a su localización a través de la línea Procuratel 800 912 1314, donde la información es recibida de forma confidencial.