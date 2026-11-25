Las instituciones tienen la responsabilidad de detener a los generadores de violencia en Sinaloa y apoyar a las policías locales, afirmó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Al entregar 104 patrullas y vehículos tácticos en Culiacán, el funcionario indicó que, sobre todo, se busca proteger la vida y la integridad de las familias sinaloenses.

Tenemos la responsabilidad de seguir trabajando para detener a quienes generan violencia, evitar que estos delitos queden impunes y, sobre todo, proteger la vida y la integridad de las familias sinaloenses.

El titular de la SSPC aseguró que continuará el trabajo para detener a quienes generan violencia y evitar que los delitos queden impunes. Foto: Cuartoscuro.

Estas detenciones son un paso importante para la pacificación de Sinaloa; sin embargo, una parte fundamental de esta tarea es que las policías cuenten con los medios necesarios para llegar a tiempo cuando una familia pide ayuda”, dijo al encabezar la ceremonia.

Del total de vehículos entregados en Culiacán, 57 corresponden a la policía estatal y 47 a la municipal, mientras que la próxima semana llegarán unidades para Mazatlán, explicó el secretario.

Asimismo, reiteró su reconocimiento a la Defensa por la detención de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, en Guasave, y honró a los militares caídos y heridos por la paz del país.

“A quienes ofrendaron su vida y a sus compañeros de armas, que arriesgaron la suya para que en Sinaloa, y en todo el país, podamos vivir en paz les debemos la gratitud y el reconocimiento de todo México”, dijo el funcionario.

Tenemos responsabilidad de detener violencia: SSPC; refuerzan seguridad en Sinaloa

Las instituciones de seguridad tienen la responsabilidad de detener a los generadores de violencia en Sinaloa, apoyando a las corporaciones de la entidad, afirmó este martes el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, al entregar 104 vehículos al municipio de Culiacán.

“Tenemos la responsabilidad de seguir trabajando para detener a quienes generan violencia, evitar que estos delitos queden impunes y, sobre todo, proteger la vida y la integridad de las familias sinaloenses”, resaltó el funcionario.

“Estas detenciones son un paso importante para la pacificación de Sinaloa; sin embargo, una parte fundamental de esta tarea es que las policías cuenten con los medios necesarios para llegar a tiempo cuando una familia pide ayuda”.

Del total de unidades, 57 serán para la Policía Estatal y 47 para la corporación municipal; también habrá vehículos blindados. Foto: AFP.

Culiacán recibe 104 patrullas y motocicletas

El funcionario encabezó la ceremonia Fortalecimiento de la Seguridad en el estado de Sinaloa. Entrega de patrullas en el municipio de Culiacán Rosales, consistente en 104 patrullas y motocicletas para esa localidad.

Hoy aquí en Culiacán se han concentrado 57 unidades destinadas a la Policía Estatal y 47 correspondientes a la Policía Municipal, que representan un conjunto de 104 vehículos”, explicó el titular de la SSPC.

“En la próxima semana también llegarán otros vehículos blindados para la Policía Estatal y para la Policía Municipal de Culiacán. En Mazatlán, la próxima semana se concentrarán las unidades destinadas a la Policía Municipal de ese puerto para presentar el fortalecimiento operativo de ambas corporaciones”.

En el evento estuvieron presentes los secretarios de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo; de Marina-Armada de México, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera.

Además, participaron la gobernadora interina, Graciela Domínguez, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, el general Sinuhé Téllez.

Apoyo para las fuerzas policiales en Sinaloa

García Harfuch indicó que serán más de 200 vehículos de diferentes tipos, tanto para la Policía Estatal como para las corporaciones municipales.

“Como parte del programa del fortalecimiento operativo se contempla la entrega de más de 200 unidades para las corporaciones de seguridad en Sinaloa entre patrullas motocicletas cuatrimotos y vehículos tácticos especializados blindados de este total”, apuntó.

“Algunas corresponden a la Policía Estatal de Sinaloa, otras a las policías municipal de Culiacán y en la próxima semana será también entrega a la policía municipal de Mazatlán, del mismo equipo”.

Harfuch reconoce a elementos de la Defensa que detuvieron al Chapo Isidro

El titular de la SSPC realizó un nuevo reconocimiento al personal de la Defensa que el pasado 20 de noviembre detuvo a Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, en Guasave.

El personal del Ejército salió a proteger la vida y la libertad de los demás; salieron a detener a quienes siembran violencia, envenenan a los jóvenes y reclutan a muchos otros arrebatándoles la libertad de decidir qué hacer con su vida”, subrayó.

“A quienes ofrendaron su vida y a sus compañeros de armas, que arriesgaron la suya para que Sinaloa, y en todo el país podamos vivir en paz les debemos la gratitud y el reconocimiento de todo México”.