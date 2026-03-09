Tecmilenio: México seguirá entre los países más felices del mundo

Hasta el año pasado, el Reporte Mundial de la Felicidad (WHR, por sus siglas en inglés) colocó al país en el número 10 de este ranking y el próximo 20 de marzo, cuando se presente el más reciente, se espera que lo ubique entre el octavo y doceavo lugar.

¿Por qué sentirse tan optimistas? Porque se anticipa una sinergia muy atractiva entre la probada capacidad de resiliencia social que han demostrado los mexicanos, el optimismo colectivo que genera la Copa Mundial de Fútbol y el uso que le dan las familias a las redes sociales para estrechar sus relaciones.

El WHR demostró con sus mediciones que la felicidad no depende únicamente de la riqueza o productividad, sino también de la calidad de las conexiones entre sus ciudadanos. México es un buen ejemplo.

En 2020, antes de la pandemia de COVID-19, ocupó el lugar 24 entre los países más felices del mundo. La emergencia sanitaria provocó que el país descendiera al lugar 46 en los años 2021 y 2022.

El resto de la historia muestra la resiliencia social mexicana frente a los traumas externos.

En 2023, México tuvo una recuperación sostenida de los indicadores de bienestar. Para el informe de 2024, regresó al lugar 25, y un año después se logró llegar al top ten de los países más felices del mundo.

Según los hallazgos del estudio, los hogares habitados por 4 o 5 personas reportan los niveles más altos de satisfacción. Resulta que en México son más numerosos los hogares donde habitan varias generaciones —abuelos, hijos y nietos— pero también tiene menos hogares de un solo miembro, 11 % del total, frente al 23 % de Europa.

Si se tratara de riqueza, México ocuparía el lugar 62 por el tamaño de su PIB per cápita.

Redes sociales, fútbol y cohesión social

Para 2026, el enfoque global del Reporte se desplaza hacia el impacto de las redes sociales y la digitalización en la salud mental.

Bajo esta perspectiva, la predicción más probable para México es que se mantenga dentro de la élite del bienestar, situándose entre la posición 8 y 12, por tres fortalezas:

1. Si bien las redes sociales han exacerbado el aislamiento juvenil en muchos países, en México se han integrado como herramientas para potenciar y mantener los vínculos familiares y comunitarios preexistentes.

2. El optimismo colectivo generado por el Mundial de Fútbol fungirá como catalizador psicológico fundamental que elevará el orgullo nacional y fortalecerá el ánimo social.

3. La cohesión social permitirá a la población enfrentar adversidades desde una postura de fortaleza y unidad colectiva, como el entorno de incertidumbre geopolítica, tensiones comerciales o los retos de la inseguridad.

El Reporte Mundial de la Felicidad es elaborado desde 2012 por el Centro de Investigación sobre el Bienestar de la Universidad de Oxford, en colaboración con Gallup, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y un consejo editorial independiente.