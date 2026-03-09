T-MEC es respaldado por el 78.5% de los sectores económicos, afirma Ebrard

El gobierno de México presentó los resultados de la Consulta Pública para la revisión del T-MEC, el ejercicio más amplio realizado en el país para evaluar el futuro del acuerdo comercial que mantiene con Estados Unidos y Canadá.

El informe fue presentado por el secretario de Economía Marcelo Ebrard, quien explicó que 30 sectores económicos fueron consultados en los 32 estados del país, en un proceso que busca definir la posición mexicana ante la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El resultado del ejercicio fue claro: el 78.5% de los participantes se manifestó a favor de renovar el acuerdo comercial, aunque con ajustes que permitan modernizar sus reglas frente a un entorno económico internacional más competitivo.

Ejes estratégicos para renegociar el tratado

Durante la presentación del informe, Marcelo Ebrard adelantó que las primeras conversaciones de revisión del tratado girarán en torno a tres temas estratégicos para la región de Norteamérica.

El primer eje es la reducción de la dependencia de importaciones provenientes de Asia. La propuesta consiste en identificar qué productos pueden fabricarse regionalmente entre México y Estados Unidos y en qué plazos realistas podría desarrollarse esa capacidad productiva.

Ebrard explicó que convertir a la región en un centro global de producción tecnológica o electrónica no ocurrirá en un año, pero sí podría lograrse en una década si existe inversión y coordinación entre los países. Como antecedente citó el caso de la industria automotriz, donde México actualmente abastece cerca del 40% del mercado estadounidense de autopartes, liderazgo que tomó décadas consolidar.

El segundo eje corresponde a las reglas de origen, es decir, el porcentaje mínimo de contenido regional que deben tener los productos fabricados en Norteamérica para acceder a beneficios arancelarios del tratado. El secretario advirtió que cualquier modificación debe realizarse con precisión técnica para evitar distorsiones económicas.

El tercer punto es la seguridad económica regional, un concepto que busca identificar qué sectores productivos deben fortalecerse dentro de Norteamérica ante un escenario global marcado por tensiones geopolíticas y reconfiguración de las cadenas de suministro.

Presentación de los resultados de la Consulta Pública para la revisión del T-MEC. Karina Tejeda

Aranceles al acero y aluminio generan tensión

Uno de los temas que México pretende discutir es la permanencia de aranceles aplicados por Estados Unidos a ciertos productos mexicanos.

Ebrard criticó el arancel del 50% al acero y aluminio mexicanos impuesto bajo la Sección 232, una medida aplicada por el presidente Donald Trump con argumentos de seguridad nacional.

El secretario señaló que dicha política resulta contradictoria porque Estados Unidos mantiene superávit comercial con México en esos sectores, por lo que calificó la medida como contraria a la lógica del comercio regional y a los principios del tratado.

Las cifras reflejan la magnitud del acuerdo comercial. Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, el comercio regional se ha multiplicado casi cinco veces.

En 2024, el intercambio comercial entre México, Estados Unidos y Canadá alcanzó 2,562 millones de dólares diarios, lo que equivale a cerca de 1.8 millones de dólares por minuto.

Además, alrededor de 56.2 millones de empleos en la región dependen directa o indirectamente del comercio norteamericano.

Otro dato relevante que destacó el informe es que el 40% del valor de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos contiene insumos producidos en ese país, lo que demuestra que la producción en Norteamérica está profundamente integrada.

Empresas mexicanas piden evitar medidas unilaterales

Representantes del sector industrial mexicano también participaron en las consultas públicas organizadas por la Secretaría de Economía.

Las empresas pidieron que en la revisión del tratado se eviten medidas unilaterales como aranceles o cuotas antidumping que no estén previstas dentro del propio acuerdo comercial.

El informe advierte que políticas de ese tipo pueden erosionar la integración económica alcanzada en las últimas décadas entre los tres países.

México depende en gran medida del comercio con su vecino del norte: más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos.

Inicio de la revisión formal del T-MEC

La revisión del T-MEC, que entró en vigor en 2020, se realizará por primera vez este año, en medio de tensiones comerciales globales y del debate sobre el futuro del libre comercio.

La primera ronda bilateral de conversaciones entre México y Estados Unidos está programada para el 16 de marzo, mientras que las reuniones con Canadá comenzarán en mayo.

Ebrard confirmó que el proceso de negociación será encabezado por el gobierno mexicano por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha señalado que el objetivo será fortalecer la integración regional sin limitar la diversificación comercial del país.

En ese contexto, México busca utilizar el T-MEC como base de estabilidad económica, mientras amplía sus vínculos comerciales con otras regiones del mundo.

asc