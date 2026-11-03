Maestra y su hijo mueren en trágico accidente de carretera

Una maestra y su hijo –quien también sería profesor- murieron la noche del lunes 2 de noviembre tras protagonizar un accidente vial en la carretera Monclova-Monterrey, en Nuevo León.

El percance se produjo a la altura del entronque a la comunidad de Espinazo, dentro del municipio de Mina, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros informes, en el accidente participaron una camioneta tipo Jeep y otra de la marca Toyota. Los vehículos colisionaron, presuntamente, en la intención de que una de ellas intentara realizar un rebase.

Elementos de Protección Civil municipal acudieron al sitio para brindar auxilio a los implicados en el choque.

Guardia Nacional División Carreteras también se hizo presente para iniciar con las investigaciones a fin de determinar las causas del suceso.

Identifican a víctimas mortales

Los dos fallecidos fueron identificados como Nereida Martínez y su hijo Jesús Pedraza, ambos docentes, originarios de Linares, Nuevo León, pero que impartían clases en Espinazo, Mina.

Además, dos personas que viajaban con ellos resultaron lesionados. Extraoficialmente se menciona que se trataría del esposo e hija de la mujer.

Los cuerpos fueron rescatados y trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se realizarán las autopsias de ley.

Maestros fallecidos en un accidente automovilístico registrado en la carretera Monclova-Monterrey Foto: Especial/ABC Noticias

Lamentan muerte del maestro ‘Chucho’

En redes sociales, un par de usuarios han reaccionado con tristeza a la muerte del maestro Jesús Pedraza, a quien llamaban “Chucho” de cariño.

Uno de sus conocidos consideró a “Chucho” como un “gran joven, visionario, perfeccionista”, y que pese a sus diferencias, siempre le tuvo respeto y cariño.

He sido informado del lamentable fallecimiento de un compañero y gran amigo de muchos: Jesús Pedraza Martínez o como le decíamos en la UT. ‘Chucho’. Lo consideré como un gran amigo, así como uno de los mejores de la clase, muy entregado y con una gran vocación por la educación.

“Desafortunadamente, la vida nos sorprende, da vueltas inesperadas y nadie esperaba este lamentable suceso en el que su familia se vio cruelmente afectada”, indicó.

Desafortunadamente, la vida nos sorprende, da vueltas inesperadas y nadie esperaba este lamentable suceso en el que su familia se vio cruelmente afectada”, indicó.

Muere estudiante de 17 años en un accidente de moto

Días atrás, un motociclista de 17 años murió luego de sufrir un choque con un automóvil el sábado 24 de octubre en Bustamente, Nuevo León.

El percance se registró en las calles de Juárez y Naranjo, punto en donde se concentraron las corporaciones de seguridad y un equipo de paramédicos que no pudo hacer nada por salvar la vida del menor de edad.

De acuerdo con los reportes, el auto implicado era marca Audi y tenía placas de Texas; su conductor, identificado como Rodolfo Cristóbal, quedó a disposición de las autoridades a fin de ser investigado.

El joven era estudiante de la Universidad Tecnológica

La víctima de este accidente fue identificado como Mario Uriel “N”, joven estudiante de la Universidad Tecnológica (UT) Campus Sabinas Hidalgo.

La institución no pasó por alto el deceso de su alumno y lamentó su pérdida con la publicación de una esquela en su cuenta de Facebook.

La Universidad Tecnológica General Mariano Escobedo Unidad Sabinas Hidalgo, lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestro estudiante de la carrera de Ingeniería en Logística Mario Uriel Hernández Zapata”, se lee en la imagen.

Asimismo, la UT envió un mensaje a la familia afectada, al tiempo que describió algunos de los valores de Mario Uriel.

Nos unimos al dolor de su familia, amigos y compañeros, expresando nuestras más sinceras condolencias por esta irreparable pérdida. Su alegría, compañerismo y gran espíritu siempre permanecerán en la memoria de nuestra comunidad universitaria. Descanse en paz”, finalizó.

Aunado a la UT Campus Sabinas Hidalgo, algunos amigos de “Mayito” –como era apodado por su círculo cercano- también se unieron a la pena que embarga a la familia de la víctima y publicaron escritos y fotografías en donde recordaron al hoy fallecido.

En relación a la muerte de Mario Uriel, un usuario escribió: “Fuiste una gran persona, platicamos muy poco sin embargo desde la primera conversación que tuvimos, te convertiste en un amigo, te conocí, demostraste tu sencillez, tu humildad y lo buena persona que fuiste, no es una despedida si no un hasta pronto, Descansa en paz mi buen amigo y compañero”.