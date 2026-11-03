Padre enseña malas mañas a su hijo y se roban las propinas de tortería | VIDEO

Un robo de propinas en Tortas de la Barda, establecimiento ubicado en el primer cuadro de Tampico, Tamaulipas, quedó registrado por cámaras de seguridad. En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a un hombre adulto acompañado de un menor de edad, quien presuntamente sería su hijo, mientras ambos esperan un pedido de comida.

De acuerdo con la grabación compartida por responsables del negocio, las dos personas habrían aprovechado un momento de distracción del personal para sustraer el recipiente donde los trabajadores guardaban el dinero de sus gratificaciones.

El caso generó molestia entre empleados y comerciantes, debido a que el dinero presuntamente robado correspondía a las propinas del personal.

En el video se observa al adulto y al menor dentro del establecimiento mientras esperan que les entreguen su pedido para llevar. Durante ese tiempo, ambos intercambian miradas y realizan movimientos que, según la interpretación de las imágenes difundidas, podrían indicar que coordinaban la maniobra.

Posteriormente, el menor se acerca al recipiente de las gratificaciones y comienza a moverlo. En ese momento, el adulto interviene y le entrega un pedazo de tela que aparentemente habría sido utilizado para cubrir el objeto.

La grabación muestra cómo ambos consiguen retirar el recipiente del área de atención. Después, el hombre recibe el pedido de comida y se dirige hacia la salida.

Presunto padre e hijo se alejan del negocio

Las imágenes también muestran que, tras salir del establecimiento, el adulto se reúne nuevamente con el menor a unos metros del local. Ambos se alejan del lugar mientras los trabajadores continúan con sus actividades, sin advertir de inmediato que el recipiente de las propinas en Tortas de la Barda había desaparecido.

La presunta participación del menor en el hecho provocó reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes comentaron la forma en que habría ocurrido el robo.

Hasta el momento, la información proporcionada sobre el caso se basa en las imágenes difundidas por el establecimiento; no se cuenta con datos confirmados sobre la identidad de las personas señaladas ni sobre una eventual detención.

Después de detectar la desaparición del dinero, los responsables del negocio decidieron publicar la grabación con el objetivo de exhibir lo ocurrido y alertar a otros comerciantes del centro de Tampico.