CFE activa alerta por ingreso de frente frío 4 a Nuevo León

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dijo mantener acciones preventivas y un estado de alerta por los efectos del frente frío número 4 en la División Nuevo León.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes estará ingresando al noreste de México el cuarto sistema frontal de la temporada, el cual estará acompañado de lluvia y rachas de viento.

En un comunicado, la CFE señaló que estará vigilando las condiciones meteorológicas y de la infraestructura eléctrica para garantizar la continuidad del suministro.

“Ante los posibles efectos del Frente Frío No. 4, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mantiene un estado de alerta preventiva y vigilancia permanente de las condiciones meteorológicas y de la infraestructura eléctrica, con el objetivo de garantizar la continuidad del suministro eléctrico y atender oportunamente cualquier contingencia”, señala un comunicado.

Entre las acciones preventivas que realiza CFE se encuentran:

Patrullaje e inspección preventiva.

Retiro de objetos ajenos a las redes eléctricas.

Despeje de follaje y poda preventiva.

Monitoreo permanente

Revisión de infraestructura crítica.

Verificación de la disponibilidad de materiales y equipos.

CFE informó que, conforme a la aplicación de protocolos, se dispuso de 3 mil 183 trabajadores y trabajadoras electricistas, así como 1 mil 104 vehículos tipo pick-up y 533 grúas para atender toda emergencia que pueda presentarse no solo en Nuevo León, sino en los demás estados del norte del país donde el frente frío tendrá repercusiones.

De igual forma se cuenta con 53 almacenes móviles, 19 vehículos todo terreno, 80 plantas de emergencia, 94 torres de iluminación, 2 vehículos de comunicaciones, 87 equipos de comunicación de órbita baja y 3 helicópteros.

De acuerdo con CFE, el hecho de desplegar su personal de forma anticipada minimiza los riesgos asociados a las afectaciones en vías de comunicación, problemas logísticos y restricciones de acceso.

Por último, la paraestatal dijo estar en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales y municipales para la atención de la posible contingencia.