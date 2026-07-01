Monreal exige pruebas sobre presunto financiamiento del huachicol a políticos; descarta incertidumbre por el T-MEC

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, pidió al gobierno de Estados Unidos presentar pruebas sobre los señalamientos de que una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) utiliza recursos del robo de combustible para financiar campañas políticas en México.

Entrevistado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el presidente de la Junta de Coordinación Política sostuvo que, si existen evidencias, deben entregarse a la Fiscalía General de la República (FGR), que deberá determinar si hay delitos que perseguir.

"Si tuviese las pruebas, este tipo de órganos financieros debe presentarlas en la Fiscalía General de la República", afirmó.

Reproducir Monreal exige pruebas

El legislador señaló que el combate al llamado huachicol fiscal se intensificó durante los gobiernos de la Cuarta Transformación y aseguró que nunca antes se habían iniciado tantas investigaciones y detenciones relacionadas con ese delito.

Sobre las acusaciones del Departamento del Tesoro, consideró que también deben leerse en el contexto político de Estados Unidos.

"Es normal que Estados Unidos, ahora en su periodo electoral, utilice a México de manera permanente con señalamientos de este tipo; se inscribe en un discurso retórico electoral del gobierno de Estados Unidos y de sus funcionarios", dijo.

Respecto a la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con autoridades estadunidenses, Monreal aseguró que esa cooperación responde a la política de la presidenta Claudia Sheinbaum para investigar cualquier conducta presuntamente ilícita.T-MEC seguirá vigente

En otro tema, Monreal afirmó que la decisión de Estados Unidos de no extender por 16 años la vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no significa la cancelación del acuerdo comercial.

Explicó que, conforme al mecanismo establecido en el propio tratado, este continuará vigente hasta 2036 y será revisado anualmente por los tres países.

"Lo deseable eran los 16 años, no lo aceptó Estados Unidos, pero el tratado no se suspende, mantiene su vigencia hasta el 2036", sostuvo.

Recordó que Estados Unidos presentó 54 observaciones para la revisión del acuerdo, mientras que México formuló 13 propuestas, entre ellas la eliminación de aranceles previstos en la cláusula 232 para productos como acero y aluminio, además de planteamientos en materia de reciprocidad laboral.

El diputado insistió en que la decisión de Washington no genera incertidumbre económica para México y señaló que las negociaciones continuarán en las próximas semanas, con una nueva reunión prevista para el 24 de julio.Presupuesto para la UNAM, aún sin definirse

Cuestionado sobre un posible incremento presupuestal para la UNAM y otras instituciones de educación superior el próximo año, Monreal respondió que aún es prematuro hacer una estimación.

Explicó que primero deberá revisarse la Cuenta Pública recién entregada y evaluar las condiciones económicas del país antes de discutir el Presupuesto de Egresos.Lamenta muertes durante festejos

Finalmente, lamentó las muertes registradas durante los festejos por eventos futbolísticos, aunque las calificó como accidentes. Agregó que previamente había llamado a la población, a través de redes sociales, a celebrar con responsabilidad.