Sujetos roban bicicleta de niña fallecida; “tiene un gran valor sentimental”

Cámaras de videovigilancia captaron a dos hombres cometiendo un presunto robo de bicicletas Trek en una casa ubicada en la colonia Mitras Centro, en Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con la persona denunciante, una de las bicicletas pertenecía a su hija fallecida, por lo que tenía un gran valor sentimental para la familia.

A través de su cuenta de Facebook, la persona mencionó que “más que valor económico es valor sentimental, ya que la bici color negra es de mi hija, quien falleció hace cuatro meses y en su bolsa vienen accesorios de ella”.

Información proporcionada por este mismo usuario señala que los dos sospechosos se habrían dirigido en las bicicletas hacia el Cerro de la Campana, en Monterrey.

Una de las bicicletas sustraídas era rodada 29 en color lila con llantas negras; la otra, una rodada 29 color negro con una bolsa dúplex con accesorios en su interior.

La familia afectada pidió a la comunidad reportar cualquier avistamiento de los sospechosos, quienes aún no han sido identificados.

A decir por las imágenes compartidas, uno de los hombres vestía camiseta gris, pantalón color caqui y gorra azul; el segundo sospechoso vestía camiseta azul, pantalón color caqui y gorra blanca.

¿Cómo realizar un reporte de robo en Monterrey?

Si fuiste víctima de robo en Monterrey, puedes reportar el caso a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, ya sea acudiendo a un Centro de Orientación y Denuncia (CODE) o a la agencia del Ministerio Público correspondiente.

En la medida de lo posible, ten a la mano la siguiente información que te ayudará a acreditar el hecho

Fecha, hora y lugar del robo.

Descripción de los objetos sustraídos.

Facturas, números de serie, fotografías o documentos de propiedad, si los tienes.

Videos, fotografías o datos de posibles testigos.

Al presentar la denuncia, solicita el número de carpeta de investigación o folio para poder dar seguimiento al caso.