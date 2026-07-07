SLM y BUAP firman convenio para impulsar la innovación tecnológica y la investigación aplicada
La alianza entre SLM y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla busca
fortalecer la vinculación entre academia, tecnología, inteligencia artificial y
transferencia de conocimiento
SLM y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) formalizaron un convenio de
colaboración institucional orientado a fortalecer la relación entre el sector académico y el sector
tecnológico, con énfasis en investigación aplicada, innovación, transferencia de conocimiento y
desarrollo de soluciones digitales.
El acuerdo fue establecido a través de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado y
la Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento de la BUAP. Su objetivo es crear un
marco de trabajo conjunto que permita conectar las capacidades académicas, científicas y de
investigación de la universidad con la experiencia tecnológica de SLM en áreas como
transformación digital, infraestructura en la nube, automatización e inteligencia artificial.
En este sentido, Jorge Alvarado, CEO de SLM, destacó que la alianza representa una
oportunidad para acercar el conocimiento académico a los retos tecnológicos que enfrentan
actualmente las organizaciones.
"Esta colaboración con la BUAP permite construir un puente entre la investigación, la innovación
y la aplicación real de tecnología. En SLM el conocimiento tiene mayor impacto cuando se
convierte en soluciones concretas para las instituciones, las empresas y la sociedad", señaló
Alvarado.
Un convenio para fortalecer la vinculación academia-empresa
La iniciativa fue impulsada por Mauricio Villasmil, vicepresidente de Operaciones y COO de
SLM, como parte de una estrategia orientada a generar nuevos espacios de colaboración entre
instituciones académicas, empresas tecnológicas y organizaciones que buscan desarrollar
proyectos de innovación con impacto operativo y estratégico.
"Lo que se busca es acercar la experiencia tecnológica de SLM al talento académico y científico
de la BUAP para identificar oportunidades reales de colaboración, desarrollar capacidades
compartidas y convertir ideas en proyectos con aplicación concreta", afirmó Villasmil.
Investigación aplicada, tecnología e inteligencia artificial
Uno de los principales ejes del acuerdo será la vinculación entre el conocimiento académico y la
implementación tecnológica. En este sentido, la colaboración permitirá explorar oportunidades
relacionadas con el uso de datos, automatización, inteligencia artificial, arquitectura cloud y
herramientas digitales orientadas a mejorar procesos organizacionales.
SLM aportará su experiencia en el diseño, desarrollo e implementación de soluciones
tecnológicas para organizaciones, mientras que la BUAP contribuirá con su capacidad
académica, científica y de investigación.
Así como lo expresa Gonzalo Araújo C, director de Innovación e Ingeniería de SLM, esta alianza
permite llevar la colaboración técnica a un nivel más cercano a la investigación aplicada y al
desarrollo de soluciones con impacto real.
"Esta alianza abre la puerta a trabajar junto a investigadores, docentes y estudiantes en
proyectos donde la ingeniería, la nube y la inteligencia artificial puedan responder a desafíos
concretos. Para SLM, innovar también significa colaborar, aprender y transformar conocimiento
en herramientas útiles", afirmó Araujo.
¿Qué es la BUAP?
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es una de las instituciones públicas de
educación superior más importantes de México, con una amplia oferta académica, programas de
investigación y formación de posgrado.
¿Qué es SLM?
SLM, es una empresa especializada en soluciones tecnológicas para organizaciones, con foco
en infraestructura en la nube, automatización, inteligencia artificial y consultoría estratégica para
procesos de transformación digital.