SLM y BUAP firman convenio para impulsar la innovación tecnológica y la investigación aplicada

SLM y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) formalizaron un convenio de

colaboración institucional orientado a fortalecer la relación entre el sector académico y el sector

tecnológico, con énfasis en investigación aplicada, innovación, transferencia de conocimiento y

desarrollo de soluciones digitales.

El acuerdo fue establecido a través de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado y

la Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento de la BUAP. Su objetivo es crear un

Esta alianza abre la puerta a trabajar junto a investigadores, docentes y estudiantes enproyectos donde la ingeniería, la nube y la inteligencia artificial puedan responder a desafíosconcretos.

marco de trabajo conjunto que permita conectar las capacidades académicas, científicas y de

investigación de la universidad con la experiencia tecnológica de SLM en áreas como

transformación digital, infraestructura en la nube, automatización e inteligencia artificial.

En este sentido, Jorge Alvarado, CEO de SLM, destacó que la alianza representa una

oportunidad para acercar el conocimiento académico a los retos tecnológicos que enfrentan

actualmente las organizaciones.

"Esta colaboración con la BUAP permite construir un puente entre la investigación, la innovación

y la aplicación real de tecnología. En SLM el conocimiento tiene mayor impacto cuando se

convierte en soluciones concretas para las instituciones, las empresas y la sociedad", señaló

Alvarado.

Un convenio para fortalecer la vinculación academia-empresa

La iniciativa fue impulsada por Mauricio Villasmil, vicepresidente de Operaciones y COO de

SLM, como parte de una estrategia orientada a generar nuevos espacios de colaboración entre

instituciones académicas, empresas tecnológicas y organizaciones que buscan desarrollar

proyectos de innovación con impacto operativo y estratégico.

"Lo que se busca es acercar la experiencia tecnológica de SLM al talento académico y científico

de la BUAP para identificar oportunidades reales de colaboración, desarrollar capacidades

compartidas y convertir ideas en proyectos con aplicación concreta", afirmó Villasmil.

Investigación aplicada, tecnología e inteligencia artificial

Uno de los principales ejes del acuerdo será la vinculación entre el conocimiento académico y la

implementación tecnológica. En este sentido, la colaboración permitirá explorar oportunidades

relacionadas con el uso de datos, automatización, inteligencia artificial, arquitectura cloud y

herramientas digitales orientadas a mejorar procesos organizacionales.

SLM aportará su experiencia en el diseño, desarrollo e implementación de soluciones

tecnológicas para organizaciones, mientras que la BUAP contribuirá con su capacidad

académica, científica y de investigación.

Esta colaboración con la BUAP permite construir un puente entre la investigación, la innovacióny la aplicación real de tecnología.

Así como lo expresa Gonzalo Araújo C, director de Innovación e Ingeniería de SLM, esta alianza

permite llevar la colaboración técnica a un nivel más cercano a la investigación aplicada y al

desarrollo de soluciones con impacto real.

"Esta alianza abre la puerta a trabajar junto a investigadores, docentes y estudiantes en

proyectos donde la ingeniería, la nube y la inteligencia artificial puedan responder a desafíos

concretos. Para SLM, innovar también significa colaborar, aprender y transformar conocimiento

en herramientas útiles", afirmó Araujo.

¿Qué es la BUAP?

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es una de las instituciones públicas de

educación superior más importantes de México, con una amplia oferta académica, programas de

investigación y formación de posgrado.

¿Qué es SLM?

SLM, es una empresa especializada en soluciones tecnológicas para organizaciones, con foco

en infraestructura en la nube, automatización, inteligencia artificial y consultoría estratégica para

procesos de transformación digital.