Sintió que la muerte se la llevaba… mujer cae en tumba en panteón de NL

Una mujer de 37 años resultó lesionada tras caer al interior de una tumba de aproximadamente 2.5 metros de profundidad en el Panteón Parque Funeral La Paz, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, luego de que la losa sobre la que caminaba cediera de manera repentina, informaron autoridades de Protección Civil municipal.

La afectada, identificada como Wendy Stefan Cruz Torres, fue rescatada por elementos de emergencia y posteriormente trasladada a un hospital para una evaluación médica especializada debido a las lesiones que sufrió durante el accidente.

Una visita familiar terminó en un accidente

De acuerdo con el reporte oficial, la mujer acudió al cementerio acompañada de su hermana y otro familiar para regar unos pinos colocados en la tumba de su abuela.

Mientras caminaba por una zona contigua a la sepultura, pisó una losa que cubría otra tumba. La estructura no soportó el peso y colapsó, provocando que cayera al interior de la fosa.

El incidente movilizó a cuerpos de rescate y personal de emergencia que acudieron al lugar para auxiliar a la visitante y evitar que las lesiones se agravaran.

Mujer dentro de tumba en panteón de Guadalupe, NL. Captura de video

Rescate especializado dentro del cementerio

Elementos de Protección Civil de Guadalupe implementaron maniobras especializadas para extraer a la mujer del interior de la tumba.

Para realizar el rescate fue necesario utilizar un sistema de polipasto, equipo empleado en operaciones de salvamento para elevar personas o cargas desde espacios profundos o de difícil acceso.

Tras varios minutos de trabajo, los rescatistas lograron poner a salvo a la afectada, quien permaneció consciente durante las labores de extracción.

Presentaba dolor lumbar y lesiones en un tobillo

Una vez fuera de la fosa, paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención médica en el sitio.

Según el reporte preliminar, la mujer presentó lumbalgia derivada del impacto de la caída, además de dolor en uno de sus tobillos.

Posteriormente fue trasladada a un hospital de la localidad para una valoración más detallada y descartar lesiones de mayor gravedad.

El incidente vuelve a poner atención sobre las condiciones estructurales de algunas áreas en cementerios y la importancia de extremar precauciones al transitar sobre tumbas y losas que podrían presentar desgaste con el paso del tiempo.