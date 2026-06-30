“Sierra 1” enfrenta procesos por homicidio del empresario mezcalero Sergio Rangel y narcomenudeo

Ernesto Rafael "N", alias "Sierra 1", enfrenta dos procesos penales distintos luego de su captura en la zona sur de Morelia, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.

El primero deriva de los delitos de portación de arma de fuego, cohecho y narcomenudeo, por los que fue puesto a disposición de la autoridad tras su detención. El segundo corresponde a una orden de aprehensión cumplimentada posteriormente por su presunta responsabilidad en el homicidio del empresario mezcalero Sergio Rangel Vieyra y por el delito de secuestro agravado.

El vicefiscal y encargado del despacho, Israel Vega Rodríguez, explicó que la investigación por homicidio y secuestro forma parte de una carpeta distinta a la iniciada por los delitos detectados al momento de su captura.

Precisó que, una vez bajo custodia, agentes ministeriales ejecutaron la orden de aprehensión vigente en contra del presunto líder criminal.

Sigue la audiencia de vinculación

Como parte del procedimiento penal, el siguiente paso será la audiencia de vinculación a proceso, en la que el Ministerio Público presentará los datos de prueba recabados para que un juez determine la situación jurídica del imputado por los delitos de homicidio y secuestro agravado.

De esta manera, "Sierra 1" enfrenta dos frentes judiciales: uno relacionado con los delitos por los que fue detenido en flagrancia y otro derivado de la orden de aprehensión por los hechos de alto impacto que le atribuye la Fiscalía.

Así fue la captura de "Sierra 1"

La detención de Ernesto Rafael "N" ocurrió el 25 de junio de 2026, durante un cateo realizado en un inmueble de un fraccionamiento privado ubicado al suroriente de Morelia, diligencia autorizada previamente por un juez de control.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y diversas dosis de sustancias con características de narcótico. En la acción también fue detenida una mujer identificada como su pareja sentimental.

La captura fue resultado de un operativo conjunto entre la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno federal.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, confirmó la detención a través de redes sociales y señaló que el presunto líder criminal había logrado evadir dos operativos previos.

Reporte de la captura de "Sierra 1". Captura de video

¿De qué acusan a "Sierra 1"?

De acuerdo con las investigaciones, Ernesto Rafael "N" es identificado como presunto líder del denominado Cártel de Altozano, un grupo de alrededor de 15 integrantes con presencia en la zona sur de Morelia.

La FGE y la SSP mantienen abiertas diversas investigaciones en su contra por delitos de alto impacto.

Las indagatorias lo señalan como presunto responsable de una red de extorsión contra madereros, resineros, tabiqueros y comerciantes en las tenencias de Madero, San Miguel del Monte y Jesús del Monte, así como en las localidades de El Capulín y El Duende. Además, el grupo es señalado por presuntas amenazas contra ambientalistas de esa región.

La Fiscalía también lo relaciona con el homicidio del maestro mezcalero Sergio Rangel Vieyra, ocurrido el 22 de mayo de 2025 sobre la carretera San Miguel del Monte-Piedras de Lumbre, así como con el secuestro agravado de tres hombres registrado ese mismo año.

Denuncias previas contra el grupo

Un día antes de ser asesinado, Sergio Rangel Vieyra acudió con Guillermo Valencia Reyes, entonces dirigente del PRI en Michoacán, para denunciar la presencia del grupo delictivo en la zona.

Según relató el político, el productor mezcalero le informó que había recibido amenazas de "Sierra 1" por negarse a retirar las cámaras de videovigilancia de uno de sus establecimientos.

En una conferencia de prensa ofrecida en mayo de 2025, Valencia Reyes afirmó que el Cártel de Altozano operaba de manera independiente y no estaba vinculado a una organización criminal de mayor tamaño.

Asimismo, sostuvo que el grupo llegó años atrás con el argumento de brindar "seguridad" a la región, instalar laboratorios para la elaboración de droga y generar empleos, además de señalarlo por el presunto desplazamiento de habitantes de esa zona del municipio.