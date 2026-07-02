"Kenzo no llevaba ninguna herida que comprometiera su vida", alcaldesa refuta a Profepa

Kenzo, el tigre de bengala blanco que se escapó del predio de Animal Experience México, en territorio mexiquense, fue sedado y capturado alrededor de las 06:00 de la mañana de este jueves, para ser trasladado al Zoológico de Zacango, "el animal iba en muy buen estado, tal vez con algunos rasguños, pero no llevaba ninguna herida que comprometiera su vida", aseguró Diana Lizbeth Morales Méndez, presidenta municipal de Tepetlaoxtoc.

Destacó que en el operativo de rescate, que se mantuvo día y noche desde el sábado pasado, participaron más de 100 elementos de dependencias federales y estatales.

Al ser cuestionada por medios locales sobre la muerte de Kenzo, la alcaldesa de Tepetlaoxtoc declaró que el tigre de bengala blanco, de alrededor de ocho años de edad y 150 kilogramos de peso, iba en "muy buen estado", al momento de pasar a manos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Obviamente iba sedado para poderlo capturar, pero se lo lleva Profepa, se lo lleva rumbo al Zoológico de Zacango, pero el felino llevaba heridas, a lo mejor rasguños por el trascurso que andaba recorriendo (sic), pero no llevaba ninguna herida que comprometiera su vida". aseguró.

Diana Lizbeth Morales Méndez aprovechó para solicitar a la Profepa y Semarnat la reubicación del Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS), Animal Experience México, debido al riesgo que representa al ubicarse frente a una escuela primaria, en la comunidad de San Bernardo Tlalmimilolpan, municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México.

Profepa afirma que Kenzo murió baleado

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó la muerte del tigre de bengala Kenzo por disparos de arma de fuego, situación que ocurrió durante el “operativo de búsqueda y rescate”, puesto en marcha desde el sábado pasado en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México.

En un comunicado de prensa, la Profepa aseguró que, a pesar de los esfuerzos de médicos veterinarios, el ejemplar de aproximadamente ocho años de edad perdió la vida.

Durante el operativo de rescate, médicos veterinarios intentaron sedar al ejemplar con dardos tranquilizantes”.

Sin embargo, ante el ataque del felino contra el personal y el riesgo inminente de su integridad física, los cuerpos de seguridad que apoyaban el operativo intervinieron para contener la agresión mediante el uso de arma de fuego, premisa fundamental en este tipo de circunstancias.

El ejemplar recibió atención médica inmediata por parte de veterinarios de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de Fauna (Cepanaf), del Parque Zoológico de Moroleón y de Reino Animal.

Kenzo fue trasladado a las instalaciones de Reino Animal para recibir atención especializada, pese a los esfuerzos realizados por el personal veterinario el ejemplar falleció”, relató.

Por otra parte, la Profepa informó que impuso una clausura total temporal al establecimiento privado registrado como Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS) Animal Experience México, responsable de garantizar el confinamiento seguro de Kenzo y los ejemplares bajo su resguardo, así como del cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Vida Silvestre y en las autorizaciones correspondientes.

La Profepa reitera que, derivado del escape, se realizó una visita de inspección y se detectaron irregularidades en las instalaciones, así como en el cumplimiento del Plan de Manejo por evidentes encierros distintos a los autorizados y áreas de confinamiento en construcción y rehabilitación.

Además, se aseguraron nueve ejemplares de vida silvestre y se suspendieron todas las actividades comerciales, de exhibición y manejo no esencial, permitiendo únicamente labores de alimentación y las necesarias para garantizar el bienestar animal”, manifestó.

La autoridad ambiental agregó que dará seguimiento al procedimiento administrativo correspondiente para determinar las responsabilidades a que haya lugar y realizará las visitas de seguimiento necesarias para verificar el cumplimiento de las medidas impuestas.

La Semarnat y la Profepa lamentan la pérdida de Kenzo y reiteran su compromiso con la protección de la vida silvestre, la supervisión de centros de manejo de vida silvestre, la aplicación rigurosa de la ley y el fortalecimiento de las medidas de seguridad para el manejo responsable de ejemplares de fauna silvestre en cautiverio”, señaló.