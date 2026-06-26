Sheinbaum responde a De la Espriella sobre cárteles mexicanos: "que cada quien se encargue de su parte"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recomendó al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, que su gobierno se encargue de combatir a los grupos criminales que operan en su país.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, fue consultada sobre el anuncio que dio el próximo mandatario colombiano, quien aseguró que en su administración declarará objetivo militar a los cárteles mexicanos y los responsabilizara de la violencia en la región.

“Cada quien que se encargue de su parte. Que cada quien se encargue de su parte. Colombia que se encargue de su parte. Y nosotros nos encargamos de nuestra parte. Porque las diferencias políticas que pueda haber entre un proyecto de nación y otro en un país y otro no deberían traducirse en asuntos de este tipo, al revés debería plantearse colaboración y cooperación”, respondió.

La jefa del Ejecutivo sostuvo que México tiene una colaboración permanente con Colombia en materia de seguridad, la cual no inició con el gobierno del presidente saliente Gustavo Petro, sino que existe desde hace años mediante mecanismos de coordinación entre la Defensa Nacional mexicana y las fuerzas armadas colombianas.

La mandataria consideró que las diferencias políticas entre gobiernos no deben traducirse en ese tipo de declaraciones, sino en una mayor cooperación bilateral en materia de seguridad.