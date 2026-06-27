Cruz Roja Mexicana despliega equipo especializado usar y binomios caninos hacia Venezuela

La Cruz Roja Mexicana formalizó el inicio de una importante misión internacional con el despliegue estratégico de su Equipo de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (USAR, por sus siglas en inglés) hacia Venezuela. El contingente de especialistas de la institución se sumará de manera inmediata a las labores de respuesta humanitaria en el país sudamericano, reafirmando el compromiso histórico de la organización de brindar auxilio oportuno en los escenarios de mayor vulnerabilidad y desastre.

La preparación de una fuerza de tarea de esta magnitud representa una compleja operación logística que da comienzo mucho antes de que el personal pise la zona de la emergencia. Previo a abordar el traslado, los expertos ejecutaron una exhaustiva revisión de herramientas especializadas, el embalaje preciso de mochilas de soporte vital y la verificación rigurosa de cada protocolo internacional de seguridad. Estas acciones preventivas son esenciales para garantizar la autosuficiencia operativa del grupo y maximizar la eficiencia en los trabajos de localización y salvamento.

La delegación mexicana que viaja con el objetivo prioritario de salvar vidas está conformada por un estado de fuerza altamente calificado, compuesto por más de 15 especialistas certificados en el rescate técnico dentro de estructuras colapsadas. Aunado a este personal de primera respuesta, la misión integra a cuatro binomios caninos junto con sus respectivos manejadores, elementos que resultan piezas clave para la detección y marcaje de personas atrapadas bajo escombros en entornos confinados.

A través de la difusión de los momentos previos al despliegue, la Cruz Roja Mexicana visibiliza el esfuerzo, la disciplina y la vocación de sus hombres, mujeres y canes rescatistas. Con este movimiento de solidaridad internacional, la institución mexicana refrenda sus principios fundamentales de humanidad e imparcialidad, poniendo su capacidad técnica y operativa al servicio de la comunidad internacional cuando las circunstancias críticas así lo demandan.