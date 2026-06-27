Destruyen dos toneladas de drogas aseguradas en Acapulco y CDMX

La Fiscalía General de la República (FGR) incineró diversos narcóticos, entre los que se encontraban cocaína, metanfetamina y marihuana, relacionados con la integración de 52 expedientes.

Dicho acto, fue encabezado por la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en conjunto con personal del Órgano Interno de Control (OIC) de esta FGR, peritos en materia de fotografía y química forense de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Foto: Especial

La diligencia se realizó en las instalaciones del Campo Militar 37-A, de San Juan Teotihuacán, en el Estado de México, se incineraron en total 405 kilos con 874 gramos de los narcóticos cocaína, metanfetamina y marihuana, además de 105 unidades consistentes en pastillas, tabletas y cápsulas que contenían psicotrópicos.

Esta incineración refleja el resultado de la coordinación institucional de la Fiscalía General de la República con el Gabinete de Seguridad federal y con las autoridades de la Ciudad de México, quienes en conjunto aseguran las sustancias para que no lleguen a la sociedad.

Incineración en Guerrero

En otra acción, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030, incineraron mil 509 kilogramos de clorhidrato de cocaína, asegurados en Guerrero.

Durante el acto estuvieron presentes autoridades navales, así como representantes de la FGR, quienes verificaron la destrucción total del estupefaciente, dando fe de los hechos.

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De igual manera, personal del Órgano Interno de Control de la FGR supervisó que los procesos de incineración y destrucción se llevaran a cabo en términos de la normatividad aplicable en la materia, mientras que peritos de esa institución verificaron los procedimientos, así como la identidad química de la droga destruida.

Cabe destacar que el producto incinerado fue asegurado como resultado de diversas acciones realizadas por personal de la Secretaría de Marina en las costas de Guerrero, en el marco de las operaciones permanentes de vigilancia marítima que lleva a cabo la Institución para mantener el Estado de derecho y combatir el tráfico de estupefacientes.

La Secretaría de Marina a través de la Armada de México en coordinación con la FGR, contribuye a debilitar la producción, transporte, distribución y tráfico de drogas de los grupos delictivos que operan en esta región del país, ya que estos aseguramientos afectan significativamente su estructura financiera y operativa, evitando que las drogas estén al alcance de la población mexicana.