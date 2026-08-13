Roban $150 mil en celulares y un auto de tienda departamental en Cuernavaca

Un grupo de delincuentes ingresó a una tienda Coppel ubicada sobre el bulevar Cuauhnáhuac, a la altura de la colonia Lotes de Alegría, en Cuernavaca, donde sustrajo equipos de telefonía celular valuados en aproximadamente 150 mil pesos, además de un automóvil Volkswagen Polo que se encontraba en el establecimiento.

De acuerdo con el reporte policial, el robo fue descubierto alrededor de las 07:14 horas, cuando el gerente llegó a la sucursal y se percató de que los accesos y las vitrinas del área de telefonía habían sido dañados. Ante la situación, solicitó el apoyo de las autoridades.

Los responsables habrían utilizado la fuerza para romper los cristales de la entrada y posteriormente las vitrinas donde se encontraba exhibido el equipo de telefonía celular.

Una vez que sustrajeron los dispositivos, los delincuentes se apoderaron también de un Volkswagen Polo y escaparon del lugar con rumbo desconocido.

Elementos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca (Seprac) acudieron al establecimiento para acordonar el área, recabar información y levantar los primeros indicios relacionados con el robo.

Hasta el momento del reporte no se había informado sobre personas detenidas por estos hechos.