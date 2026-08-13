CRT decidirá si prorroga o no cancelación de líneas telefónicas no registradas: Sheinbaum

Ante la fecha límite del registro de líneas telefónicas con terminación en cero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que será decisión de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones si dan una prórroga.

En su conferencia mañanera, la jefa de Estado sostuvo que el 80 por ciento de las amenazas de extorsión se realiza por teléfono, por ello, es necesario la regulación de las líneas telefónicas.

Bajo esta premisa, la mandataria defendió la suspensión de las líneas de prepago que no sean registradas, argumentando que, en las denuncias de extorsiones, las autoridades enfrentan dificultades para identificar al usuario del número desde el que se realizó la llamada, al ser fácil adquirir chips de prepago sin que estén asociados a las personas.

Sheinbaum Pardo aseguró que los usuarios conservarán el número y podrán recuperar el servicio después de completar el registro. Cuartoscuro

Uno de los problemas que tenemos en algunas entidades de la República es la extorsión. Extorsión, pues, es un delincuente, un conjunto de delincuentes que quiere obtener dinero a partir de una amenaza. Muchas de estas amenazas vienen por teléfono, es más del 80%”, advirtió.

Sheinbaum Pardo aseguró que los usuarios conservarán el número y podrán recuperar el servicio después de completar el registro.

Solamente con registrarte, pues recuperas la línea”, sostuvo.

Por último, la titular del Ejecutivo reiteró que las empresas telefónicas resguardarán los datos de los usuarios y que el gobierno federal sólo podrá solicitar información de una línea mediante una orden judicial.