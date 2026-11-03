Sheinbaum rechaza clasificar cárteles mexicanos como grupos terroristas

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la clasificación de organizaciones terroristas que le otorgó el gobierno de Argentina al Cártel de Sinaloa y la Nueva Familia Michoacana, al considerar que dicha categoría no debe utilizarse como pretexto para intervenir en el país.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Jefa del Ejecutivo consideró que la denominación no debe emplearse para una intervención extranjera en México, luego de que el Gobierno de Javier Milei, incorporó a las dos organizaciones criminales mexicanas a su registro de entidades vinculadas con actos de terrorismo y su financiamiento, como lo ha marcado Estados Unidos.

Nosotros llamamos aquí a la delincuencia organizada y la combatimos y trabajamos todos los días para la seguridad y la paz en nuestro país. Terrorismo es otra cosa, y, además, no queremos, sobre todo que al llamarle de esta manera eso represente una injerencia en nuestro país. Por eso la modificación que hicimos al artículo 40 de nuestra Constitución porque no puede ser un pretexto para invasión, injerencia de cualquier país en nuestro país”, respondió.

El gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, ha clasificado a diversos cárteles y grupos delictivos de América Latina como organizaciones terroristas, integrándolos al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), lo que conlleva sanciones financieras y restricciones operativas.

Ha integrado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Cártel de Sinaloa; La Nueva Familia Michoacana; Cártel de los Soles; ñas FARC y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, así como a la banda criminal Los Tiguerones de Ecuador.