Sheinbaum no estará en la conferencia matutina por gripa

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que no dará su conferencia matutina debido a una gripa muy fuerte, y en su lugar estará la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Desde su cuenta oficial de X, la Mandataria federal indicó que este viernes presentó síntomas fuertes de tos y fiebre. Señaló que, aunque los médicos le dijeron que no era de gravedad, debía tomar un descanso.

“Les informo que amanecí con gripa muy fuerte, tos y fiebre; no es nada grave, pero los médicos me han recomendado reposo, por lo que la conferencia de hoy estará coordinada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y el director general del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera”, señaló.

La Jefa del Ejecutivo comentó que este viernes se expondrá en la conferencia descubrimientos arqueológicos y espera que para el sábado retome sus actividades.