Sheinbaum insta a ciudadanos a registrar líneas telefónicas antes de que concluya el plazo

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exhortó a la población a registrar las líneas telefónicas antes de que venza el plazo este 30 de junio.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, enfatizó que la estrategia ayudará a combatir la extorsión y otros delitos que se dan a través de los teléfonos.

La Mandataria federal enfatizó que el objetivo del Gobierno federal no es espiar a las personas como se ha dicho en campañas de la oposición. Sheinbaum Pardo sostuvo que los registros serán guardados por las empresas telefónicas y no por el Gobierno federal.

Para que la gente lo sepa, porque hay mucha campaña de quien no está de acuerdo con nosotros de que el objetivo es espiar a las personas, es absolutamente y totalmente falso. Es muy importante para fortalecer la seguridad que los teléfonos estén asociados a una persona, a un chip, eso ayuda mucho a la extorsión telefónica y a otros delitos que se dan a través de los teléfonos”, argumentó.

Jueves, informe sobre registro de líneas

Dijo que solo serán solicitadas las líneas ante una carpeta de investigación, como podría ser el caso de una persona no localizada.

Ante el cuestionamiento de si habrá una prórroga de baja de los celulares, la Presidenta Claudia Sheinbaum indicó que este jueves se informará sobre los registros, los cuales, a mediados de mes, poco más del 50% de las líneas ya han sido asociadas a una CURP.