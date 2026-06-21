Sheinbaum inaugura Central de Ciclo Combinado en Mexicali; destaca generación de CFE

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró en Mexicali la Central de Ciclo Combinado González Ortega y anunció que su gobierno busca que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) alcance el 60% de la generación eléctrica nacional. La nueva planta fortalecerá el suministro en Baja California y forma parte del plan para incorporar 32 mil megawatts adicionales al Sistema Eléctrico Nacional.

Desde Mexicali, una de las ciudades con las temperaturas más altas del país, la presidenta sostuvo que el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una condición para garantizar la soberanía energética, reducir el impacto ambiental y ampliar el acceso a la electricidad. La ceremonia fue difundida a través de sus redes sociales.

Cuando llegó el presidente López Obrador, CFE generaba como el 30% de toda la energía eléctrica. Cuando sale, CFE genera 54%. Y nosotros queremos dejar el 60%", afirmó la mandataria.

La nueva central, que inició operaciones en mayo, cuenta con una capacidad instalada superior a los 700 megawatts y permitirá reforzar el suministro eléctrico en Baja California, una región donde las altas temperaturas elevan la demanda energética durante gran parte del año.

Una planta estratégica para Baja California

La Central de Ciclo Combinado González Ortega fue construida con una inversión cercana a los 700 millones de dólares y se incorpora al sistema eléctrico de Baja California, una entidad que históricamente operó de manera aislada del resto del país.

Sheinbaum destacó que la interconexión eléctrica con Sonora permitirá fortalecer el suministro regional mediante el transporte de energía procedente de otras zonas.

Esta planta ayuda mucho a esta zona de Baja California, Mexicali. Siempre estuvo la península desintegrada del sistema eléctrico nacional y hoy me enteré que en septiembre de 2024 hubo una primera línea (...) que permite ya traer energía principalmente solar de Puerto Peñasco, en Sonora, para Mexicali", señaló.

La presidenta afirmó que la obra beneficia a millones de habitantes y fortalece la capacidad de respuesta del sistema eléctrico en una de las regiones con mayor demanda de energía del país.

Sheinbaum destacó que la interconexión eléctrica con Sonora permitirá fortalecer el suministro regional. Captura de video

Soberanía energética, energías limpias y justicia social

Durante su intervención, Sheinbaum recordó su paso como asesora de la Gerencia de Estudios Económicos de la CFE y defendió un modelo energético basado en tres principios.

La primera es garantizar soberanía nacional. La segunda es disminuir sus impactos ambientales, sustentabilidad. Y la tercera es justicia social", afirmó.

La mandataria explicó que el plan energético del gobierno contempla incorporar 32 mil megawatts adicionales, de los cuales alrededor de 22 mil megawatts corresponderán a energías renovables.

Las tres son indispensables para el desarrollo del sector eléctrico nacional", sostuvo.

El objetivo del gobierno es combinar inversión pública y financiamiento privado para desarrollar nueva infraestructura, manteniendo la operación y el control de las plantas en manos de la CFE.

Mexicali y el reto del consumo eléctrico

La inauguración se realizó en una ciudad donde las temperaturas pueden superar los 50 grados centígrados durante el verano, lo que incrementa significativamente el uso de aire acondicionado y la demanda de electricidad.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, señaló que en esta región la energía eléctrica no constituye un lujo sino una necesidad básica.

Hay hospitales que seguirán funcionando. Hay hogares que tendrán mayor certidumbre y familias que podrán vivir aquí", afirmó.

La mandataria estatal informó que el subsidio a las tarifas eléctricas en Mexicali y San Felipe alcanzará este año mil 485 millones de pesos.

El mayor subsidio en la historia de Baja California", aseguró.

Según el gobierno estatal, más de un millón de personas de sectores vulnerables recibirán los mayores beneficios del programa.

La CFE ampliará la infraestructura eléctrica

La directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, afirmó que la nueva central fortalecerá la generación eléctrica para hogares, hospitales, escuelas, comercios e industrias.

La funcionaria anunció además la sustitución de 4 mil postes de madera en Mexicali para reducir interrupciones en el servicio y mejorar la infraestructura de distribución.

La obra se incorpora al proceso de expansión de la empresa pública en un momento en que el Gobierno federal busca aumentar la participación de la CFE en la generación nacional de electricidad.

Con la inauguración de la Central González Ortega, el Gobierno federal coloca la seguridad energética, la expansión de la infraestructura eléctrica y el fortalecimiento de la empresa estatal como ejes centrales de su política energética para los próximos años.